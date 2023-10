Messner torna Re degli Ottomila, l’incredibile dietrofront di Jurgalski. “Ecco perché quel record sarà suo per sempre”

Roma, 13 ottobre 2023 – È, o meglio torna a essere, Reinhold Messner il “Re degli Ottomila”, il primo alpinista della storia a raggiungere tutte le quattordici montagne sopra gli 8.000 metri del pianeta senza l'uso di ossigeno.

Lo chiarisce Berhard Jurgalski, lo scrittore tedesco che con le sue affermazioni sul mancato raggiungimento della vetta dell’Annapurna da parte dell’alpinista altoatesino aveva provocato l’uscita di Messner dal libro del Guinnes dei Primati. Ora, dopo essere stato sommerso dalle critiche del mondo alpinistico e dei fan del 79enne di Bressanone, Jurgalski certifica una clamorosa marcia indietro.

Non è corretto dire che Messner nel 1985, in compagnia di Hans Kammerlander, avrebbe mancato per pochi metri la vetta dell’Annapurna, spiega il cronista tedesco tramite Der Spiegel. E questo perché bisogna prevedere una “zona di tolleranza” di 190 metri in prossimità di alcune cime, come quella del massiccio himalayano che conta una cresta interminabile fino alla sommità. Il margine costituisce quindi un motivo sufficiente per assegnare “per sempre” il record degli ottomila a Messner.

Il dietrofront di Jurgalski è pressoché totale, quasi l’ammissione di un errore. Assicura che non aveva intenzione di riscrivere la storia dell’alpinismo. Spodestato dal trono Edi Viesturs, re per pochi giorni (per il Guinness), ma che sin da subito aveva rinunciato alla corona. Per non scontentare nessuno, lo scrittore tedesco lancia una nuova categoria riservata ai moderni collezionisti dei 14 ottomila. Una vetta che ora è – guarda caso – proprio di Viesturs.

E Messner? Per ora il redivivo ‘Re degli Ottomila’ non si pronuncia. Ma già un paio di settimane fa, quando era uscita la notizia dello ‘scippo’ del record, l’altoatesino aveva reagito con ironia. Sui social, lo scorso primo ottobre, aveva pubblicato un fotomontaggio che lo ritraeva sulla vetta della discordia con un metro e un nastro in mano. Per i fan (e anche la stragrande maggioranza del mondo alpinistico), non ci sono mai stati dubbi: nessun Guinness o Jurgalski (seppur pentito) potrà mai cancellare la leggenda delle cime.