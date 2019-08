Ucria (Messina), 16 agosto 2019 - Duplice omicidio nel Messinese per un parcheggio nella serata di Ferragosto. Antonino e Fabrizio Contiguglia, rispettivamente zio e nipote di 60 e 30 anni, sono stati uccisi a colpi di fucile dopo una lite per futili motivi a Ucria, un comune di circa mille abitanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Patti che in nottata hanno fermato un uomo originario di Paternò, nel Catanese, con l'accusa di essere il responsabile del duplice omicidio, avvenuto intorno alle 21. Il sospettato, che si trova in camera di sicurezza, sarà trasferito nel carcere di Gazzi a Messina.

Gli abitanti del posto hanno udito gli spari e si sono rifugiati all'interno delle proprie abitazioni. Oltre a zio e nipote, nella sparatoria è rimasto ferito un loro parente, trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale di Patti. Subito dopo gli spari sarebbe anche scoppiata una violentissima rissa tra persone vicine alle due vittime e l'autore del delitto.