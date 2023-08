Messina Denaro operato Ora è in Rianimazione

Mentre il boss Matteo Messina Denaro è ricoverato in terapia intensiva dopo aver subito un intervento chirurgico all’ospedale dell’Aquila, spuntano importanti elementi sui 30 anni di latitanza dagli interrogatori ai quali è stato sottoposto dopo l’arresto a Palermo il 16 gennaio scorso: ai pm ha rivelato di sapere dove i carabinieri del Ros mettevano le telecamere. "Tutte le telecamere di Campobello e Castelvetrano le so, perché ho l’aggeggio che le cercava, che non l’avete trovato".