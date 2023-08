Messina Denaro, si aggravano le condizioni di salute dell’ex boss di cosa nostra

L'Aquila, 8 agosto 2023 – Le condizioni di salute del boss della mafia Matteo Messina Denaro si sono aggravate. L'ex capo di cosa nostra, arrestato a Palermo lo scorso 16 gennaio, è detenuto al regime del 41 bis presso il carcere di massima sicurezza di L'Aquila.

Malato di tumore, Messina Denaro, dal giorno del suo arrivo nel penitenziario abruzzese, è stato curato con cicli di chempioterapia a cui è stato sottoposto in una stanza appositamente creata per lui. Nelle scorse settimane il capomafia aveva subito un piccolo intervento per problemi urologici ed era però rientrato nell'istituto di pena in giornata.