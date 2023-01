20 gen 2023

Messina Denaro, news in diretta: perquisizioni a tappeto. Autista Luppino resta in carcere

La frase del capomafia poco prima dell'arresto: "Sì, è finita". All'accompagnatore trovati in tasca un coltello, due cellulari, pizzini e fogli con numeri di telefono. I pm: "Impossibile ritenere che chi è stato latitante per 30 anni si sia attorniato di figure inconsapevoli dei compiti svolti". A L'Aquila prima chemio per il boss