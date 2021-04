Roma, 3 aprile 2021 - Papa Francesco nella Basilica di San Pietro, all'Altare della Cattedra, ha celebrato la solenne Veglia Pasquale nella Notte Santa, nel rispetto del coprifuoco. In Basilica, alla presenza di un numero contingentato di fedeli nel rispetto delle norme anti contagio, l'evento è stato anticipato alle 19.30.

La messa di Pasqua si celebrerà alle 10 di domenica all'Altare della Cattedra dove il Papa pronuncerà il messaggio pasquale e impartirà la benedizione Urbi et Orbi. Il cardinale che annuncerà la concessione della indulgenza prima della benedizione da parte del Papa sarà il cardinale Mauro Gambetti, neo arciprete della Basilica di San Pietro.

Rivivi la Veglia Pasquale

Le parole del Papa

Papa Francesco: "Ecco il primo annuncio di Pasqua che vorrei consegnarvi: è possibile ricominciare sempre, perché sempre c'è una vita nuova che Dio è capace di far ripartire in noi al di là di tutti i nostri fallimenti. Anche dalle macerie del nostro cuore, ognuno di noi sa, conosce le macerie del proprio cuore, Dio può costruire un'opera d'arte, anche dai frammenti rovinosi della nostra umanità Dio prepara una storia nuova". Aggiungendo: "E in questi mesi bui di pandemia sentiamo il Signore risorto che ci invita a ricominciare, a non perdere mai la speranza".

Gesù "ci precede sempre: nella croce della sofferenza, della desolazione e della morte, così come nella gloria di una vita che risorge, di una storia che cambia, di una speranza che rinasce". Quindi, chiarendo ulteriormente il significato evangelico dell'"andare in Galilea", dove "il Signore Risorto ci precede"

Oltre al senso del "ricominciare", sottolinea il Papa, c'è anche quello del "percorrere vie nuove. Ecco il secondo annuncio di Pasqua: la fede non è un repertorio del passato, Gesù non è un personaggio superato. Egli è vivo, qui e ora. Cammina con te ogni giorno, nella situazione che stai vivendo, nella prova che stai attraversando, nei sogni che ti porti dentro".

"Apre vie nuove dove ti sembra che non ci siano, ti spinge ad andare controcorrente rispetto al rimpianto e al 'già visto'. Anche se tutto ti sembra perduto, apriti con stupore alla sua novità: ti sorprenderà".

Il Pontefice ammonisce: "tanti vivono la 'fede dei ricordi', come se Gesù fosse un personaggio del passato, un amico di gioventù ormai lontano, un fatto accaduto tanto tempo fa, quando da bambino frequentavo il catechismo. Una fede fatta di abitudini, di cose del passato, di bei ricordi dell'infanzia, che non mi tocca più, non mi interpella più". Invece "andare in Galilea, significa imparare che la fede, per essere viva, deve rimettersi in strada".

Terzo significato: l'"andare ai confini". Il Papa ci fa riflettere: "Impariamo che possiamo trovare il Risorto nel volto dei fratelli, nell'entusiasmo di chi sogna e nella rassegnazione di chi è scoraggiato, nei sorrisi di chi gioisce e nelle lacrime di chi soffre, soprattutto nei poveri e in chi è messo ai margini". E ancora:""Ci stupiremo di come la grandezza di Dio si svela nella piccolezza, di come la sua bellezza splende nei semplici e nei poveri". Ecco così "il terzo annuncio di Pasqua: Gesù, il Risorto, ci ama senza confini e visita ogni nostra situazione di vita. Egli ha piantato la sua presenza nel cuore del mondo e invita anche noi a superare le barriere, vincere i pregiudizi, avvicinare chi ci sta accanto ogni giorno, per riscoprire la grazia della quotidianità".

Bergoglio conclude: "Riconosciamolo presente nelle nostre Galilee, nella vita di tutti i giorni. Con Lui, la vita cambierà. Perché oltre tutte le sconfitte, il male e la violenza, oltre ogni sofferenza e oltre la morte, il Risorto vive e conduce la storia". "E, con Lui, sempre la vita ricomincia".

Pasqua e Covid

La Pasqua in tempi di Covid ha un sapore diverso, visto che tutta Italia è in zona rossa (cosa si può fare - autocertificazione - seconde case). Ma rispetto all'anno scorso, quest'anno le messe sono in presenza e la Cei ha approntato una serie di regole per seguirle in sicurezza. Le celebrazioni possono ovviamente seguire anche in diretta streaming (qui sotto gli orari e come vederla in tv). Intanto è cominciata la sperimentazione del le vaccinazioni anticovid nelle 300 parrocchie in Sicilia: e 5.867 persone, fra i 69 e i 79 anni, si sono già prenotate.

Il Papa e la via crucis dei bambini - Foto

​La Veglia e la messa pasquale: gli orari tv

Su Tv2000, l'emittente della Cei (canale 55 del digitale terrestre):

- domenica 4 alle ore 10 la Santa Messa di Pasqua seguita dalla benedizione ‘Urbi et Orbi’

- lunedì 5 aprile alle ore 12 la recita della preghiera Regina Coeli dalla Biblioteca del palazzo Apostolico

Su Raiuno: 09,50, santa Messa celebrata da Papa Francesco, messaggio Pasquale e benedizione Urbi et Orbi.

Messe a Pasqua: le regole dei vescovi

La presidenza della Conferenza episcopale italiana ha stilato un vademecum con alcune regole utili per seguire le messe nel rispetto delle norme anti Covid. In pillole: la raccomandazione è di celebrare più messe rispetto al solito, per favorire la presenza dei fedeli in sicurezza e senza assembramenti (a discrezione dei parroci). Per chi fosse impossibilitato, e soprattutto per i malati e le categorie più a rischio le messe saranno in streaming.

1 - Bisogna rispettare il coprifuoco; a messa si andrà rigorosamente con autocertificazione e in una chiesa il più possibile vicino a casa.

2 - Dove "strettamente necessario o realmente utile, si favorisca l'uso dei social media per la partecipazione" alle messe di Pasqua. La Cei raccomanda che l'eventuale ripresa in streaming delle celebrazioni "sia in diretta e mai in differita e venga particolarmente curata nel rispetto della dignità del rito liturgico". La nota chiede "di facilitare e privilegiare la diffusione mediatica delle celebrazioni presiedute dal vescovo , incoraggiando i fedeli impossibilitati a frequentare la propria chiesa a seguire le celebrazioni diocesane come segno di unità".

3 - La Veglia pasquale potrà essere celebrata in tutte le sue parti come previsto dal rito, in orario compatibile con l'eventuale coprifuoco. Queste indicazioni sono estese a seminari, collegi sacerdotali, monasteri e comunità religiose. Per quanto riguarda le espressioni della pietà popolare e le processioni, è il vescovo diocesano ad offrire le indicazioni convenienti.

