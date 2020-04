Roma, 11 aprile 2020 - La Pasqua 2020, lo sappiamo, sarà diversa dalle altre. Tutti costretti a stare a casa per contrastare l’emergenza Coronavirus, avremo comunque l’opportunità di seguire le celebrazioni della Resurrezione di Cristo in diretta tv e streaming su RaiPlay. Ecco dunque la programmazione tv a partire da oggi: su quali canali e a che ora vedere i principali eventi della Pasqua 2020, fino alla messa celebrata da Papa Francesco in Vaticano. Tutti gli eventi trasmessi dalla Rai saranno visibili anche in streaming sulla piattaforma Rai Play.

Sabato la Veglia Pasquale 2020

Alle ore 15:55 su Rai1 viene trasmesso ‘A Sua Immagine: lo Speciale Sabato Santo’, il primo appuntamento con la riflessione sulla Resurrezione di Gesù, affidata a Fra Giuse ppe Buffon, ospite di Lorenza Bianchetti. A seguire, alle 16:20 sempre su Rai1, ‘Le ragioni della speranza’.

Nel pomeriggio, su Rai Premium alle 16 vanno in onda le prime due puntate dello storico sceneggiato ‘Gesù di Nazareth’ diretto da Franco Zeffirelli. Su Rai3 il Sabato Santo vedrà un evento unico: alle 16:55 lo Speciale TgR Preghiera con la Sindone. L’evento, con il messaggio di Papa Francesco, la venerazione per il Sacro Lenzuolo, le parole e le opere di uomini e donne testimoni di speranza, sarà seguito anche da RaiNews24 con una diretta alle 17. L’ostensione straordinaria della Sacra Sindone a Torino sarà seguita con il commento dello storico Alberto Melloni.

Alle 20:35 su Rai1, lo ‘Speciale Porta a Porta – Veglia di Resurrezione’ accompagnerà i telespettatori alla diretta dalla Basilica di San Pietro per la Veglia Pasquale nella Notte Santa celebrata da Papa Francesco (dalle 20:50 alle 22:30), per poi tornare nello studio di Bruno Vespa.

Domenica 12 aprile, dove vedere la Messa di Pasqua 2020

Domenica 12 aprile il primo appuntamento sarà con ‘Sulla Via di Damasco’, su Rai2 alle 9. La puntata, dall’evocativo titolo ‘Non abbiate paura’, vedrà Eva Crosetta condividere la riflessione intorno a questa Pasqua inedita con don Davide Banzato. Alle 10:50 su Rai1 avrà inizio la Santa Messa per una Pasqua di Resurrezione celebrata da Papa Francesco in una basilica di San Pietro vuota. A seguirla dallo studio di ‘A Sua Immagine’ con Lorenza Bianchetti ci saranno il Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e Don Luigi Verdi, fondatore della Fraternità di Romena.

Radio

Su Rai Radio1 la Santa Messa andrà in onda, sempre in diretta, all’interno del programma ‘La Finestra su San Pietro’ (dalle 10:55 alle 11:50). Alle 11:55, sempre su Rai Radio1, andrà in onda la Benedizione Urbi et Orbi impartita da Papa Francesco.

