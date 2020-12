Città del Vaticano, 24 dicembre 2020 - E' iniziata la Messa della notte di Natale celebrata da Papa Francesco nella basilica di San Pietro. La celebrazione, a seguito delle misure anti-Covid, si svolge con un numero contingentato di fedeli, circa 200 in una basilica che normalmente ne contiene 7mila. La Messa è stata poi anticipata alle 19.30 per consentire a tutti di tornare a casa entro le 22, orario in cui comincia il cosiddetto 'coprifuoco'.

Natale Covid: messa di mezzanotte col Papa anticipata

Quest'anno le emittenti collegate per la Messa sono 120, mentre per l'Urbi et Orbi di domani alle 12 sono previsti almeno 150 enti collegati a cui si aggiunge il pubblico dei fedeli che seguirà le celebrazioni attraverso Internet. Oltre all'offerta plurilinguistica dei commenti, si aggiunge, come già avvenuto durante le celebrazioni del Triduo Pasquale, un servizio di traduzione in Lingua dei Segni per le persone con disabilità uditive e comunicative.