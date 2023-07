Mes, se ne parla a novembre Il governo vota il rinvio della ratifica E Bruxelles congela la rata del Pnrr

di Claudia Marin

Giorgia Meloni sostiene che il Mes appassiona solo gli italiani perché a Bruxelles nessuno ne ha tirato fuori il dossier: "Non c’è la stessa attenzione". Fatto sta che per non finire spaccati, ieri la maggioranza e il governo hanno scelto la linea delle colombe (quella del ministro Raffaele Fitto e del presidente della Commissione Esteri, Giulio Tremonti) con il rinvio della decisione della ratifica del Meccanismo Salvastati a novembre.

Dunque, un rinvio che allontana lo spettro di uno scontro dentro la maggioranza ma, principalmente, con l’Europa. E, d’altra parte, la giornata di ieri ha sancito anche un altro slittamento sfavorevole al nostro Paese: il pagamento della terza rata del Pnrr da 19 miliardi di euro. Dunque, al di là dello stallo sull’immigrazione, le due novità emerse ieri sull’asse Roma-Bruxelles riguardano le partite economico-finanziarie che abbiamo in corso con i nostri partner europei. Sul Mes, la maggioranza scioglierà il nodo sull’approvazione della ratifica ai primi di novembre, in piena sessione di bilancio e a meno di due mesi dalla scadenza del 31 dicembre entro la quale tutti e 20 i Paesi che lo hanno firmato devono ratificarlo, pena il ritorno al vecchio Meccanismo, da tutti giudicato peggiore della modifica su cui si contorce la politica italiano.

È l’esito della discussione generale alla Camera, presenti - si badi bene – in 15 deputati, sul disegno di legge di ratifica, durante la quale il centrodestra ha presentato la preannunciata sospensiva, che impone un rinvio del voto di quattro mesi, appunto ai primi di novembre: sospensiva che sarà votata mercoledì prossimo, il 5 luglio. Il governo e il centrodestra sostengono che il rinvio rafforza la capacità negoziale di Roma sulla riforma del Patto di stabilità europeo e sul Pnrr; i partiti dell’opposizione, Pd, Azione-Iv e +Europa, spiegano che il rinvio o la mancata ratifica indebolisca la posizione italiana, come pure nei giorni scorsi hanno affermato il presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe o il ministro delle finanze tedesco Lindner.

Ma al di là delle prese di posizione ufficiali, la trattativa con Bruxelles non si sarebbe mai interrotta. Una trattativa, si ragiona in ambienti parlamentari della coalizione, che si interseca con due fondamentali temi per il nostro Paese, la gestione del Pnrr e la vicenda migranti. In sostanza, Roma avrebbe chiesto tempo per arrivare alla ratifica del meccanismo Salvastati, si spiega nei medesimi ambienti, anche per appianare le tensioni che si sono create nella coalizione di governo sull’argomento. Tensioni che - si confida - si dovranno stemperare entro novembre per arrivare alla ratifica, sia pure con l’annuncio che il Mes non sarà mai usato. Il dossier Mes, però, non si intreccia solo con la riforma del Patto di Stabilità, ma anche con la partita dello sblocco della terza rata del Pnrr. A riaccendere le tensioni sono stati i rumors secondo cui la Commissione Ue avrebbe messo sul piatto l’offerta di procedere a un pagamento parziale della tranche per non dilatare ulteriormente i tempi d’esame, ricevendo però il "no, grazie" del governo. Un’indiscrezione smentita da Palazzo Chigi soltanto poche ore dopo le rassicurazioni offerte dalla premier che, a vertice terminato, ha garantito: la situazione sul fronte economico "non si aggrava". Non si aggrava, però non si sblocca. A sei mesi dalla presentazione della richiesta di pagamento della terza rata - e a quattro dalla scadenza del via libera non ancora arrivato - il lavoro del governo per uscire dallo stallo è "in corso", ha spiegato Meloni. Per questo, ha tagliato corto alle domande dei cronisti, "gli spoiler che cercano di minare" l’azione dell’esecutivo "non stanno centrando l’obiettivo". Fatto sta che il pagamento della rata slitta ancora.