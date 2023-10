Meryl Streep si separa. La star lascia il marito dopo 45 anni insieme

Quattro figli, cinque nipoti e poi le due vite che si separano dopo 45 anni all’unisono. A sorpresa l’attrice 74enne Meryl Streep e il marito Don Gummer, scultore di professione, hanno deciso di lasciarsi, anche se, in una dichiarazione congiunta, entrambi fanno sapere che, nonostante la separazione, "si prenderanno sempre cura l’uno dell’altro".

La loro sembrava un’intesa inossidabile e invece in queste ore si apprende che la tre volte premio Oscar – per ’Kramer contro Kramer’, ’La scelta di Sophie’ e ’The Iron lady’ – e il consorte vivevano in pratica da separati già da sei anni a questa parte. A dare la notizia della rottura ufficiale è stata ’Six’, la rubrica di gossip del New York Post.

Secondo il tabloid, la star di Hollywood, che ha appena preso parte ai ’Princesa de Asturias Awards’, è stata vista l’ultima volta insieme al marito alla cerimonia degli Oscar del 2018.