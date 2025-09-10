Droga, mercato da 17 miliardi: cannabis e cocaina le più diffuse. Cresce il consumo di oppioidi sintetici

“La cocaina – spiega Simona Pichini, direttrice del Centro nazionale Dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità – si sta diffondendo in Italia soprattutto nella versione crack, fatta da pochissima cocaina cloridrato più molto bicarbonato di sodio. La cosiddetta ‘cocaina dei poveri’ libera la cocaina base e in 7 secondi è biodisponibile al cervello. Costa 10 euro ed è quindi una droga accessibile a tutti. Agisce in maniera veloce e, oltre agli effetti stimolanti della cocaina, ha molti effetti allucinogeni: le persone che lo assumono vedono nemici, hanno continue psicosi, vedono persone che escono dai muri e diventano pericolosi per se stessi e per gli altri. Arriva così velocemente al cervello che l’effetto stimolante piacevole della cocaina degli anni ’80 quasi non c’è più”.

Nel 2024 il News-D, il sistema di allerta rapida per le droghe, ha identificato 79 Nps circolanti sul territorio nazionale. Si tratta di sostanze appartenenti principalmente alle classi dei catinoni sintetici (27%), dei cannabinoidi sintetici (24%), delle fenetilamine (8%) e degli oppioidi sintetici (8%).

“Tra le nuove sostanze psicoattive le più pericolose – sottolinea Pichini – sono certamente i nuovi oppioidi sintetici. Dal 2024 in Italia è stato lanciato il ‘Piano fentanyl’ proprio perché ci fosse massima allerta sul fentanyl, su tutti i suoi analoghi, sull’ossicodone e su tutti gli oppiodi sintetici, in particolare sui nitazeni ancora più potenti dei fentanili: sostanze mortali a dosi veramente piccolissime".

L’attenzione è attualmente concentrata su due classi di nuove sostanze psicoattive che causano un alto numero di intossicazioni e anche delle morti: cannabinoidi sintetici e semisintetici e catinoni sintetici. Le ragioni della loro diffusione – spiega Pichini – sono due: “non tutti gli ospedali, i pronto soccorso e le unità di strada hanno dei kit per vedere i prodotti più nuovi di queste classi e si possono comprare su internet molto più facilmente rispetto alle droghe classiche. Nel caso dei cannabinoidi sintetici e semisintetici esistono addirittura prodotti da svapo, gli e-liquid da usare con le sigarette elettroniche. Il rischio è dato anche dalla facilità nel vendere un prodotto per un altro. E alcuni cannabinoidi sintetici sono mortali e vengono utilizzati anche per tagliare l’eroina”.

Ma quali sono gli effetti? “I cannabinoidi sintetici e semisintetici – afferma Pichini – hanno unito agli effetti tradizionali della cannabis del XX secolo gli effetti psichedelici e allucinatori delle nuove sostanze psicoattive. I catinoni sintetici hanno effetti simili a cocaina o anfetamine che durano più a lungo. C’è la percezione che i cannabinoidi sintetici siano meno mortali, meno intossicanti. Ma non è assolutamente così. Due prodotti emblema del momento sono l’esaidrocannabinolo (Hhc), il più simile al Thc e anche il più spacciato, quello che ha dato più intossicazioni e l’Mdphp con il 95% dei casi registrato in Lombardia”.