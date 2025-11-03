Dilaga il mercato nero. Oltre sei milioni di armi illegali

Roma, 3 novembre 2025 – Matricola abrasa, provenienza illecita. Su 8,6 milioni di armi in mano ai civili in Italia, sono 6,6 milioni – secondo le stime del centro di ricerca svizzero Small Army Survey – quelle non registrate e, dunque, illegali. E i numeri, secondo gli esperti, potrebbero essere ancora maggiori. Tra queste c’è la pistola impugnata dal ventenne Giacomo Frasconà Filaro dalla quale è partito il colpo che, a Capizzi sui Nebrodi, in provincia di Messina, ha stroncato la vita di Giuseppe Di Dio, di appena 16 anni. Ma anche, presumibilmente, quella da cui, sempre ieri, a Napoli è stato esploso il proiettile fatale per il 18enne Pasquale Nappo.

Il marciapiede dove si è consumato l’agguato a Giuseppe Di Dio, in via Roma, Capizzi

Dei 319 omicidi volontari registrati in Italia nel 2024 (dati ministero dell’Interno) solo 36 – secondo l’Osservatorio permanente sulle armi di Brescia – sono stati compiuti con armi detenute con regolare licenza. E i dati dei primi sette mesi di quest’anno mostrano un trend simile: su 184 omicidi in appena 17 casi le pistole erano registrate.

Per comprendere l’origine e la facilità di reperimento delle armi nel nostro Paese bisogna addentrarsi in un sottobosco fatto di criminalità organizzata, dark web e traffici internazionali. I Balcani occidentali costituiscono l’origine primaria delle armi che arrivano nell’Ue, armi che trovano la loro origine dai conflitti degli anni ’90, stoccate in depositi illegali sfuggiti al controllo delle autorità. Stando alle indagini dell’Europol in Italia la vendita di armi illegali deriva principalmente nelle connessioni tra la ‘Ndrangheta, e le altre organizzazioni mafiose italiane, e i gruppi criminali albanesi attraverso mediatori presenti nel nostro Paese. Dalle intercettazioni che hanno preceduto il maxi blitz antimafia con 180 arresti lo scorso febbraio a Palermo è emersa l’esistenza di “un vero e proprio arsenale” nascosto nelle mani di Calogero Lo Presti “comprendente tra l’altro armi da guerra”. “Cosa Nostra – si legge negli atti dell’indagine – si è dotata sempre più, anche grazie all’ormai facile reperimento sul dark web, di un enorme quantitativo di armi”. Ma questo è solo un esempio.

La struttura a ‘cipolla’ di Tor (The Onion Router) consente potenzialmente a chiunque di acquistare armi in completo anonimato effettuando pagamenti con portafogli Bitcoin non tracciati. Una Walther Ppk calibro 7.65 al prezzo di 600 euro o, ancora, una Sig Sauer P226 calibro 9 a 790 euro, sono due delle pistole che – come recentemente mostrato nel programma di Nicola Gratteri dedicato alle mafie – si possono facilmente acquistare nel dark web. E per 50 munizioni bastano dai 35 ai 40 euro.

Sebbene – secondo uno studio dell’Istituto di ricerca Rand Europe e dell’università di Manchester – gli Usa siano la fonte principale di approvvigionamento delle armi illegali presenti sul dark web (60 per cento del totale) l’Europa – dalla quale proviene circa il 25 per cento di tali armi – rappresenta la principale piazza di acquisto. Tra le armi più frequentemente vendute illegalmente online figurano le pistole (84 per cento), seguite dalle carabine (10 per cento) e dalle armi automatiche (6 per cento). La maggior parte del mercato illegale è composta da armi vendute legalmente in molti Paesi, spesso di seconda mano. Le ‘small arms’ destinate all’uso individuale – pistole semiautomatiche, revolver, fucili, carabine, fucili d’assalto e mitragliatori leggeri e medi – sono le più diffuse in quanto economiche, facili da reperire, usare e trasportare, ed estremamente durevoli. La falla nel sistema sta nella difficoltà di controllo delle piccole spedizioni con cui tali armi, che viaggiano con pacchi di posta ordinaria, magari nella scatola di una Play Station, vengono trafficate.