Bari, 23 febbraio 2019 - Il maltempo è arrivato, con vento forte e mare mosso al Sud. Un mercantile turco spinto dalle raffiche e dalla mareggiata si è arenato sul litorale sud di Bari, all'altezza della spiaggia di Pane e Pomodoro. Sul posto sono al lavoro mezzi della Capitaneria di porto. Un rimorchiatore ha tentato inutilmente di avvicinarsi alla nave per agganciarla e trainarla al largo. Le condizioni del mare - forza 6 e vento a 35 nodi - non hanno sinora consentito di portare a termine l'operazione. Anche il basso fondale sabbioso rende le operazioni molto complicate. A bordo c'è l'equipaggio. La nave è arenata sul basso fondale sabbioso e sbatte contro i frangiflutti.

Il mercantile Efe Murat era partito alcuni giorni fa dal porto di Ortona, in Abruzzo, ed era diretta ad Aliaga, in Turchia.

SCUOLE CHIUSE A NAPOLI - Oggi, sempre a causa del maltempo, a Napoli le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse, così come i parchi e i cimiteri. L'amministrazione comunale invita inoltre la cittadinanza a limitare la mobilità ai soli spostamenti strettamente necessari. Il Comune ricorda inoltre che fino al 3 marzo sono aperte le stazioni metro di Museo e di Municipio per l'accoglienza dei senza fissa dimora, in vista del forte abbassamento delle temperature.

