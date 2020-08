Bolzano, 22 agosto 2020 - Violento temporale con grandine oggi a Merano. Una forte ondata di maltempo (che proseguirà anche domani secondo le previsioni meteo) si è abbattuta sull'Alto Adige causando disagi alla circolazione con alcune strade interrotte per frana. In una giornata caratterizzata dal controesodo e quindi con traffico molto intenso, la strada statale 38 della Val Venosta è chiusa a seguito di una frana caduta tra l'abitato di Ciardes e quello di Stava. Nubifragio anche in città. Il centralissimo Corso Libertà per alcuni minuti è diventato un fiume d'acqua. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti e alberi caduti.

Violenti temporali accompagnati da forti raffiche di vento e grandine si abbattono su diverse zone dell'Alto Adige. Nelle zone colpite (Video di Merano) i Vigili del Fuoco hanno effettuato giá numerosi interventi! pic.twitter.com/LCVYzVZ4sn — LFV Südtirol 🚒 UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) August 22, 2020

Sono state chiuse per frana anche la strada provinciale 3 della Val Senales all'altezza di Maso Corto, la provinciale 24 da Fiè allo Sciliar a Castelrotto (a S.Costantino alberi caduti) e la provinciale 98 da Merano ad Avelengo con deviazione attraverso Terlano - Meltina - Avelengo.