Meno trattenute. e addio superbollo Ma la flat tax è in stand-by

Meno tasse su tredicesime e straordinari, flat tax incrementale in stand by per i lavoratori autonomi. Ma anche superamento del superbollo auto a ‘costo zerò per lo Stato e acconto di fine anno a rate per gli autonomi. Sono alcuni degli emendamenti votati oggi a Montecitorio sulla riforma del fisco. La norma sulle tredicesime prevede "l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito di un’imposta sostitutiva Irpef e delle relative addizionali, in misura agevolata sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e per i redditi riconducibili alla tredicesima". Bloccata, invece, la flat tax incrementale per i lavori dipendenti nella riforma fiscale sostituita di fatto con una detassazione dei premi di produttività.

Sulla flat tax prevista una "complessiva valutazione, anche a fini prospettici" per l’anno 2023. Il testo, contenente i principi generali che andranno poi dettagliati con decreto legislativo, approderà in Aula il 10 luglio. In commissione alla Camera l’esame non ha riguardato tutti gli aspetti, lasciando al Senato la possibilità di modifiche. Per l’approvazione definitiva servirà quindi anche la terza lettura. Perché le norme abbiano poi impatto concreto serviranno i decreti delegati e le risorse per le coperture. (In foto, il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo)