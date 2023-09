Meno scalini e più bigliettini: Joe Biden sfida l'età a New York

Mancano 14 mesi al voto. Joe Biden guida ancora leggermente nei sondaggi, se il suo rivale dovesse essere di nuovo Donald Trump. Ma per lui arrivare a novembre 2024 potrebbe diventare una distanza siderale se la sua fragilità fisica continuerà a manifestarsi con frequenza. Nel giro di pochi mesi il presidente di oltre 80 anni, è caduto da fermo su una bicicletta, è inciampato un paio di volte sulla scaletta dell’Air Force One, ma soprattutto si è schiantato a terra qualche settimana fa lungo e disteso davanti a generali e soldati dopo un discorso ai cadetti di West Point inciampando nei sacchetti di sabbia messi di fianco al podio. Non ci sono dubbi, Joe è fisicamente fragile. Lo staff del presidente, quello ufficiale e quello parallelo che si occupa della campagna elettorale, sono in costante allerta. Uno degli accorgimenti più vistosi però di questo cordone protettivo, anche se venne sfruttato dal presidente Kennedy che soffriva di mal di schiena, è stato quello di accorciare la scaletta dell’aereo presidenziale riducendo il numero dei gradini. L’esperimento ha funzionato con successo durante un discorso elettorale in Pennsylvania, dove l’Air Force One ha fatto spuntare la scaletta ridotta per la discesa e ripristinato quella lunga per la salita e il rientro a Washington. Un altro accorgimento? Una serie di bigliettini da estrarre dalla manica per non scordarsi i punti salienti durante gli incontri bilaterali.

Col rischio della nascita di una sorta di terzo polo "né con Trump né con Biden" i dem fanno quadrato sulla scelta strategica di ripresentare Biden per un secondo mandato: solo lui può tenere unito il partito.

g. p.