Meloni "Troppo odio politico"

S’indigna, reputandosi "accusata d’odio da chi minimizza una violenza che sta tornando drammaticamente realtà", la premier di centrodestra Giorgia Meloni in riferimento ai commenti in rete sull’omicidio dell’esponente Maga Charlie Kirk. Si scandalizza, contestando di "fomentare questo clima incandescente", la segretaria dem Elly Schlein per conto di tutta l’opposizione di centrosinistra. Più che altro, però, il rimpallo di rimproveri e sdegno tra destra e sinistra in merito all’omicidio del giovane, popolarissimo esponente della destra neo-messianica americana suona come la parafrasi del celebre drammaturgo franco-rumeno dell’assurdo Eugène Ionesco: "Accarezza un circolo e diventerà vizioso". Dato che, da una parte come dall’altra, è ormai un’escalation di richiami a forme di censura più o meno maccartista delle libere opinioni, per quanto esecrande.

Lamentando l’accusa di "odio" alla comunità politica di destra da parte delle sinistra che oggi "minimizza" l’omicidio Kirk, la premier prende l’omicidio al balzo per scagliarsi lancia in resta dalla festa dell’Udc: "Credo che sia arrivato il momento di chiedere conto alla sinistra italiana di questo continuo minimizzare o addirittura di questo continuo giustificazionismo della criminalizzazione, della violenza nei confronti di chi non la pensa come loro – scandisce Meloni – Perché il clima anche qui in Italia sta diventando insostenibile ed è ora di denunciarlo, di dire chiaramente che queste tesi sono impresentabili, pericolose, irresponsabili e antitetiche a qualsiasi embrione di democrazia".

Un atto di accusa in perfetta sintonia col mood vittimistico-repressivo professato dal presidente Usa Donald Trump. Non a caso fatto proprio dalla destra spagnola di Vox guidata da Santiago Abascal, che sull’onda dei sondaggi rivendica dalla kermesse nazionale in corso di contendere la premiership al socialista in crisi Pedro Sanchez. Anche se i più strenui fautori del tycoon, da Javier Milei a Viktor Orban (al voto il prossimo anno) in realtà stanno un po’ arrancando nei sondaggi, così come Trump è in declino negli Usa.

Ma Tant’è. Il centrodestra prende la palla al balzo per lanciarsi contro le accuse della sinistra, con tanto di evocazione dei mai dimenticati "cattivi maestri" evocati dal Ministro dei rapporti col parlamento di FdI Luca Ciriani. Parole che scandalizzano l’ex premier Matteo Renzi. Mentre il collega Giuseppe Conte manda a dire a stretto giro di aver ricevuto minacce di ogni sorta durante l’emergenza Covid, ma di non aver mai fatto "nessun vittimismo", lavorando "per salvare il paese".

L’assassinio del giovane esponente della destra Maga è l’ultimo di una serie di crimini politici: dal tentato omicidio dello stesso candidato presidente Trump la scorsa estate a Butler, in Pennsylvania, all’uccisione di Melissa Hortman, ex presidente democratica della Camera del Minnesota, e suo marito a giugno. Sempre ad opera di bianchi, sempre lupi solitari. Come per le stragi nelle scuole e gli ipermercati che da decenni affliggono gli Usa. Mentre, secondo Meloni, questo è il tempo "in cui l’odio e la violenza politica stanno tornando drammaticamente una realtà, facendo venire molti nodi al pettine". Il professor Piergiorgio Odifreddi desta polemica sostenendo la differenza tra l’assassinio di Martin Luther King, ucciso dal bianco razzista James Earl Ray, e quello di Kirk, assassinato da un altro giovane bianco un po’ spostato. Per il matematico non si tratterebbe della "stessa cosa" in ragione della professione nonviolenta del reverendo di Atlanta. Ragionamento "disumano" secondo la premier.