Meloni: "Subito Kiev nella Ue"

ROMA

L’Ucraina è un "avamposto della sicurezza europea" e l’Italia farà tutto il necessario per "accelerare" la sua adesione all’Ue. Il primo passo in questa direzione sarà iniziare a rimettere in piedi un Paese devastato dall’invasione russa, senza aspettare la cessazione delle ostilità. Con questo impegno il presidente Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e gran parte del governo hanno accolto la nutrita rappresentanza di Kiev arrivata a Roma per la conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell’Ucraina.

Uno sforzo apprezzato da Volodymyr Zelensky, che ha contattato Meloni per ringraziarla "per la sua leadership personale nell’instancabile sostegno agli ucraini". Mattarella ha ricevuto al Quirinale il primo ministro Denys Shmyhal, e ha auspicato che il percorso di integrazione di Kiev nell’Ue si concluda "nel più breve tempo possibile".

Dalle costruzioni ai trasporti, dall’energia all’acciaio: sono molteplici le opportunità per le imprese italiane nella ricostruzione dell’Ucraina, per la quale si stima un esborso complessivo di 400 miliardi di dollari in dieci anni. Tali opportunità hanno preso concretezza ieri nel corso della conferenza bilaterale di Roma, che ha coinvolto 650 imprese italiane e 150 imprese ucraine.