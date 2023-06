Meloni, sfida all’Europa "L’aumento dei tassi? Fa più danni dell’inflazione" E frena sul Mes: inutile

di Claudia Marin

La vigilia del vertice europeo trova Giorgia Meloni pronta a sfidare l’Europa, i partner più oltranzisti sul rigore delle regole del patto di stabilità e la Bce ("Fa più danni dell’inflazione") sia sul fronte dell’aumento dei tassi sia su quello della ratifica del Mes (che sarà rinviata a settembre). Un doppio fronte d’attacco che, nel disegno a pacchetto messo in conto dalla premier, prende il posto del capitolo immigrazione. Un doppio fronte che delinea anche una mossa tattica per evitare di finire nell’angolo sul capitolo del Fondo Salva Stati.

Tant’è che, contestualmente, arriva anche una bordata al commissario europeo Paolo Gentiloni: "Dice che bisogna correre, ma non era meglio vigilare di più in passato?".

La giornata di Meloni tra Camera e Senato, più che all’Ucraina e al tentato golpe in Russia o alla politica migratoria in Europa, è dedicata ai dossier economici che riguardano i rapporti tra Italia e Europa. I toni più duri ("non mi vedrete mai paludata") sono rivolti a Christine Lagarde, la numero uno della Bce: "Fa più danni dell’inflazione. L’inflazione è tornata a colpire l’economia, è un’odiosa tassa occulta che colpisce soprattutto i meno abbienti. È giusto combatterla con decisione, ma la semplicistica ricetta dell’aumento dei tassi intrapresa dalla Bce non appare agli occhi di molti la strada più corretta. Non si può non considerare il rischio che l’aumento costante dei tassi sia una cura più dannosa della malattia". Il nodo più spinoso e delicato, però è quello che riguarda il Mes che approda in Aula domani alla Camera ma che Meloni conferma che, "nell’interesse nazionale", non è questo il momento di affrontare con un voto sulla ratifica, perché il governo ha scelto "un approccio a pacchetto", in cui si trattano anche la nuova governance economica europea, l’Unione bancaria e i meccanismi di salvaguardia finanziaria. "È una partita complessa – spiega – sulla quale io credo che l’Italia abbia obiettivi condivisi da gran parte delle forze politiche e che sono stati oggetto di sostegno bipartisan già con i governi precedenti. Per questa ragione, lo voglio dire con serenità ma anche con chiarezza, non reputo utile all’Italia alimentare in questa fase una polemica interna su alcuni strumenti finanziari, come ad esempio il Mes".

E così la sua maggioranza sta studiando la strategia per arrivare, fra mercoledì e giovedì prossimi, al rinvio a dopo l’estate. Tanto più che ancora più drastica la premier è in sede di replica: "Sul Mes io nel merito non ho cambiato idea. Ho posto un tema di metodo, non di merito. Discutere ora del Mes non è interesse dell’Italia, poi ognuno farà le proprie scelte e si assumerà le proprie responsabilità". La palla ora è al Parlamento. Per la segretaria dem Elly Schlein, però, sul Mes Meloni "mette in imbarazzo l’Italia", e per il leader del M5s Giuseppe Conte "la logica del pacchetto si trasformerà in un pacco".

Pur approvando le comunicazioni della presidente del Consiglio, anche il senatore a vita Mario Monti giudica la strategia "a pacchetto" come "una logica perigliosa". Il problema, però, la Meloni lo ha anche con la Lega. Reduce dalla consueta colazione di lavoro al Quirinale con Sergio Mattarella, Meloni nel pomeriggio a Palazzo Madama siede accanto a Matteo Salvini: tra i due sono sorrisi e battute, dopo una settimana ad alta tensione, fra scontri sul commissario per la ricostruzione, il caso Santanchè e le diverse strategie sul Mes. Per la Lega "adesso non serve", osserva il vicesegretario Andrea Crippa, "attendiamo una indicazione di Meloni per procedere, ha l’onore e l’onere di fare il presidente del Consiglio". E quando alla Camera in mattinata Meloni ha delineato la road map, mentre il suo partito si è alzato in piedi ad applaudire i leghisti sono rimasti seduti. Le prossime settimane servirà uno sforzo per creare la narrazione per l’inversione a U. La sfida a Bruxelles, comunque sia, per la premier resta aperta. Ed è aperto anche confronto sul Pnrr, con la presidente del Consiglio che punta l’indice verso Paolo Gentiloni: "Il commissario dice che bisogna correre di più ma se si fosse vigilato di più in passato forse si farebbe più velocemente".