Meloni rompe il silenzio "Anomalie dai magistrati" Ma frena su La Russa: al suo posto avrei taciuto

di Antonella Coppari

]Lo scarto rispetto all’arringa di Ignazio La Russa in difesa del figlio è drastico: "Capisco molto bene, da madre, la sua sofferenza ma non sarei intervenuta nel merito della vicenda. Tendo a solidarizzare per natura con una ragazza che decide di denunciare e non mi pongo il problema dei tempi". Ogni promessa è debito. E Giorgia ’paga’ il suo dal palcoscenico di Vilnius, alla fine del vertice Nato. Magari lo fa non proprio convintissima, tirata un po’ per la camicia di pizzo bianco dai cronisti. "Questa proprio non me l’aspettavo", butta lì ironicamente alla prima domanda che la proietta sulle vicende interne. Non evita, comunque, di dire ciò che pensa delle tegole giudiziarie che in rapida successione si sono abbattute sul governo, benché i temi del summit finiscano in secondo piano. La difesa del sottosegretario Andrea Delmastro è infervorata e convinta, quella della ministra Santanchè molto di meno. Ma in generale la premier non arretra e rivendica: "Mi riconosco nelle fonti di Palazzo Chigi". Ovvero, nel comunicato in forma anonima che accusava i magistrati senza giri di parole di far campagna elettorale in vista delle Europee. "Non era per La Russa", precisa.

Afferma di non aver attriti con le toghe: "Chi confida nel ritorno dello scontro tra politica e magistratura credo che rimarrà deluso". Ma le due "anomalie" andavano denunciate. Intanto, sottolinea, "la questione Delmastro è politica". Quindi attacca: "Credo che il giudice non debba sostituirsi al pm. Certo, l’imputazione coattiva a fronte della richiesta di archiviazione di una procura, tra l’altro non abituata a fare sconti, è legittima". Però: "È una scelta. Ho chiesto quanti casi del genere ci siano e non succede quasi mai". La risposta dell’Anm non si fa attendere: "Non si è trattato di sostituzione del giudice al pm, ma del doveroso controllo che il giudice esercita sul suo operato". Sulla vicenda Santanchè la posizione è più sfumata.

Meloni martella sulla questione procedurale: "Non è normale è che l’indagine non venga notificata a lei, ma a un quotidiano il giorno stesso in cui va in Aula per l’informativa". Glissa sul fatto che anche non sanzionare una ministra che non dice tutta la verità al Parlamento e al Paese è alquanto anomalo. Evita di esprimere giudizi sulla sostanza delle accuse. "Sul merito spetta alle aule di tribunale esprimersi, e non alle trasmissioni tv". C’è però un’aggiunta significativa: "Le questioni procedurali complicano tutto". Insomma, se dal merito si passa alla politica "diventa più difficile valutare serenamente". Cosa intende dire lo spiega subito dopo: "Un avviso di garanzia non comporta automaticamente le dimissioni del ministro". Il significato non potrebbe essere più chiaro: lo scontro politico ingaggiato dall’opposizione e la mozione di sfiducia che, non a caso, il Pd voleva assolutamente evitare la costringono del tutto contro voglia a blindare l’imprenditrice.

Ma i casi specifici sono il meno. La premier – che confessa di essere "tormentata dalle scarpe: non sono stufa di voi giornalisti" – nega che ci sia una volontà di conflitto con la magistratura "non da parte mia, almeno". Al contrario, assicura di auspicare una riforma con il contributo dei magistrati per il bene della nazione. Non è solo retorica: è probabile che l’auspicio sia sincero, però a condizioni ben precise. "Abbiamo un programma chiaro, abbiamo un mandato che ci è stato dato dai cittadini e intendiamo realizzarlo. La separazione delle carriere non ha alcun intento punitivo: è una garanzia di terzietà ed è un obiettivo di legislatura". Forse intende procedere davvero su un strada che renderebbe inevitabile una guerra con la magistratura forse vuole solo mettere i puntini sulle "i", in ogni caso mira a chiarire che le sfere di competenza dovranno essere d’ora in poi rigidamente definite e separate. Prevedibile l’insurrezione delle minoranze. Dura la segretaria del Pd, Elly Schlein: "Ci sono due Meloni: una che rivendica le note di Chigi che accusano la magistratura di fare opposizione e l’altra che nega scontri. Quanto alla presa di distanza da La Russa, mi avrebbe stupito il contrario". Da notare peraltro che pure il vicesegretario leghista Andrea Crippa sul punto è netto: "II presidente del Senato è la seconda carica dello Stato. Sarebbe stato più opportuno il silenzio nei confronti di una ragazza che denuncia una violenza". Tranchant verso Meloni il capo dei senatori M5s, Stefano Patuanelli: "Ha superato ogni limite di ipocrisia". E il leader di SI, Nicola Fratoianni, chiosa: "Si arrampica sugli specchi".

In realtà, sulla separazione costituzionale dei poteri il discorso della premier è inappuntabile, ma nella realtà le cose sono gioco forza più complesse e sfumate, e richiedono sempre un alto tasso di diplomazia. A farlo notare sarà oggi il capo dello Stato. I due si incontreranno al Quirinale per il Consiglio supremo di difesa: che scambino qualche parola sul tema giustizia è quasi certo, e si può star sicuri che il Presidente consiglierà prudenza. Molta prudenza.