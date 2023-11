Meloni e il dossier pensioni: "Rinviata la norma sui medici". Nuovo scontro con Cgil e Uil

Per Giorgia Meloni è il giorno delle scintille con Matteo Renzi al Senato. Ma è anche il giorno dell’innesco di un nuovo scontro tra il governo e i leader di Cgil e Uil con la presidente del Consiglio che convoca per oggi a Palazzo Chigi le parti sociali e Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri che, impegnati nello sciopero generale del Nord, fanno sapere che non andranno. Anche se, in serata, per allentare la tensione, a Palazzo Chigi decidono di far slittare l’incontro a martedì prossimo. Ma dalla premier arriva anche la conferma che la stretta previdenziale per il calcolo delle pensioni di medici e altre categorie del pubblico impiego verrà eliminata o rinviata.

LO SCONTRO CON RENZI

Nessuno si aspettava che nell’arena di Palazzo Madama Meloni dovesse duellare proprio con il suo "migliore" oppositore. Gli animi si sono scaldati all’improvviso e allora sono stati con Renzi scambi al vetriolo, atmosfere da comizio, botte e risposte a ripetizione. "Mi ha fatto un assist, parlo volentieri di come abbiamo cambiato la situazione di questa nazione", esordisce la premier. E elenca "la fiducia in crescita dei mercati", i giudizi delle agenzie di rating, lo spread "ai minimi con la Borsa che cresce". Il leader Iv l’ha appena accusata: "La sua coerenza si è fermata il giorno delle elezioni". Poi ha puntato sui conti in tasca degli italiani: "I costi del pane e della benzina aumentano". "Gioca a fare Cenerentola", dice lui. La benzina costa troppo? "Ci dia una mano col suo amico Bin Salman", lo rimbecca lei. E sul Pnnr, insite, nessun ritardo: a stretto giro il doppio via libera alla revisione e alla quarta rata. Un duello che potrebbe avere anche ulteriori conseguenze: secondo indiscrezioni Renzi starebbe pensando anche a una mozione di sfiducia individuale per il ministro Lollobrigida. La contesa continua anche con i capigruppo di Pd, Movimento e Verdi-Sinistra, ma i toni sono ben differenti. E solo sull’alluvione in Emilia-Romagna torna la polemica accesa: "Il governo ha assunto all’indomani misure eccezionali e immediate, ma la piattaforma dell’Emilia-Romagna per la destinazione dei fondi è diventata operativa due mesi dopo l’ordinanza".

NUOVO ROUND

CON LANDINI E BOMBARDIERI La convocazione dei sindacati arriva a sorpresa, a metà pomeriggio. Per tutti, anche per i ministri che siederanno al suo fianco. Giorgia Meloni chiama di nuovo a Palazzo Chigi le parti sociali per parlare della legge di Bilancio e fa infuriare Cgil e Uil che oggi, come fissato da tempo, saranno in piazza nelle Regioni del Nord a scioperare proprio contro la manovra. Mossa puramente politica, anche per bilanciare l’attivismo di Matteo Salvini sugli scioperi, provocazione ai sindacati: si moltiplicano, in Transatlantico, le interpretazioni. Certo è che in Senato non manca l’affondo della stessa Meloni: "Curiosamente si registrava una mobilitazione abbastanza contenuta negli anni in cui i salari diminuivano e i posti di lavoro non aumentavano. Mentre ora da 6 scioperi generali in 10 anni si è passati a 2 all’anno. Una buona notizia". La reazione è secca: Landini e Bombardieri non ci saranno. Luigi Sbarra ci sarà, con le richieste della Cisl, fa sapere. A sera, però, nuovo cambio di programma: con i sindacati il summit sarà martedì prossimo. Con le associazioni d’impresa tutto confermato. Ma, a sorpresa, non andrà anche il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, impegnato altrove, che manderà il direttore generale della confederazione. Il feeling Bonomi-Landini va oltre. "Lancio la proposta – avvisa il primo – di un grande patto con il segretario della Cgil per dire chi sono quelli che pagano poco, che non pagano il giusto, quelli che sono fuori dalle regole".

TAGLIO RIDOTTO

PER I MEDICI

In molti scommettono, però, che oggi verrà illustrata la via d’uscita al pasticcio sulle pensioni di un gruppo di dipendenti della pubblica amministrazione, tra cui i medici: "Il governo ha annunciato che intende rivedere la norma, in particolare sugli operatori sanitari, affinché non subisca penalizzazione chi accede alla pensione di vecchiaia o ha elevata anzianità contributiva", spiega Meloni. In ballo l’esonero di tutte le categorie dalla stretta, anche per non incorrere in problemi di costituzionalità, o salvare solo i camici bianchi, allentando i paletti per gli altri, o ancora congelare per due anni la misura. Oggi il verdetto finale.