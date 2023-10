Meloni e gli insulti Cgil. Landini: condanna totale

La premier posta un video con un gruppo di persone che dentro la metropolitana di Roma canta in coro: “La Meloni è una p...“. Uno di loro ha un altoparlante, la maglia rossa e una bandiera arrotolata. Un gruppo che sembra chiaramente diretto alla manifestazione organizzata dalla Cgil a Roma in difesa della Costituzione e del lavoro. Poche sequenze sulle quali il capo del governo interviene chiedendo spiegazioni direttamente al segretario Maurizio Landini. "Ho sempre rispetto del dissenso ma mi piacerebbe sapere cosa pensano le esponenti della sinistra di questi “slogan politici“ di alcuni militanti della Cgil. E mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il segretario con la sua morale sempre pronta per gli altri".

Scoppia il caso e Fratelli d’Italia parte all’attacco esprimendo tutta la solidarietà alla leader. "A margine della manifestazione organizzata dalla Cgil abbiamo assistito alle più squallide offese sessiste rivolte al nostro presidente del Consiglio da parte di orde di manifestanti della Cgil", rimarca la vicecapogruppo Augusta Montaruli. "Una condotta vergognosa sulla quale ci saremmo aspettati quantomeno un intervento di scuse da parte del segretario Landini".

Scuse che arrivano nette, anche se non bloccano la polemica. "Non conosco i protagonisti del video girato sulla metropolitana di Roma. In ogni caso, condanno senza se e senza ma quegli insulti violenti e sessisti, che non fanno parte della cultura e della pratica della mia organizzazione". "La Cgil da sempre – afferma Landini – contrasta in ogni luogo ogni forma di violenza fisica e verbale. E si batte per superare quella cultura patriarcale che è all’origine di ogni forma di violenza verso le donne". Tanti comunque i comunicati di condanna dell’accaduto e di solidarietà alla premier dai partiti di maggioranza (a cominciare da quello del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani) e dell’opposizione. Sul fronte della sinistra si leva la voce di Alessandra Moretti, europarlamentare Pd, che "come donna di sinistra" sottolinea come "gli insulti sessisti contro le donne siano sempre da condannare". Lapidario il commento del leader di Azione Carlo Calenda: "Sono comportamenti indegni di un Paese civile, maschilisti e volgari. Solidarietà piena".

