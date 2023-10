Meloni a casa di Enrico Mattei: "Ci ispiriamo alla sua visione. Italia grande hub dell’energia"

Giorgia Meloni a tu per tu col mito di Enrico Mattei. Che non è facile da maneggiare per nessuno. Meloni però ci ha provato. Sorridente, completo beige, aria di casa intorno a sé, accompagnata dal governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, la presidente del Consiglio è arrivata ieri ad Acqualagna, città natale del fondatore dell’Eni (era nato qui il 29 aprile del 1906), per firmare un "accordo di coesione". Una vecchia formula già usata senza fortuna in passato da vari governi, ma che la presidente del Consiglio rispolvera "perché le basi sono diverse: progetti dai territori e condivisione del governo. E in caso di ritardi o incapacità, l’esecutivo si sostituirà a chi tarda ad agire". Una firma che per le Marche vale un totale di 532 milioni di euro, non proprio coriandoli. Serviranno a realizzare o aggiornare strade e porti marchigiani.

Grandi applausi e sorrisi, ma se qualcuno potrebbe chiedersi che c’entra Enrico Mattei con viadotti e Pedemontane? Giorgia Meloni, al microfono, sul palco della saletta delle cerimonie, col profumo dei tartufi che inondava porte e finestre, lo ha spiegato così: "Sono qui dove è nato un visionario capace di capire, prima degli altri, quanto la politica energetica fosse essenziale per la ripartenza e lo sviluppo del Paese – ha detto Meloni – e da Enrico Mattei, l’attuale governo ha preso spunto per ripartire da una crisi che può diventare opportunità. Dobbiamo ridisegnare la nostra politica delle fonti di approvvigionamento. Il nostro obiettivo e far diventare l’Italia un hub energetico d’Europa dopo aver stretto rapporti economici con l’Africa, adottando però l’approccio di Enrico Mattei: nessuna volontà predatoria, supponente o di forza, ma rapporti paritari per una crescita comune. Lui aveva capito che sono le difficoltà ad aprire nuove strade. Andiamo a ricoprire un ruolo strategico perché siamo porta d’ingresso per il continente europeo, un ruolo che non sempre siamo stati in grado di interpretare, ma che noi intendiamo esercitare. Ripartiamo dall’energia dopo tante crisi mondiali, perché dobbiamo ricostruire e trovare le nostre fonti energetiche per superare le difficoltà dell’intera Europa. E solo il Continente africano può mettere in campo ciò che ci è necessario".

E poi ha continuato: "Nei prossimi mesi ci vedrà al centro di questo progetto. Scelte che portano all’accordo di oggi, ma per arrivarci c’è stato un ampio lavoro e in passato l’Italia non sempre è stata capace né si è distinta nella spesa di queste risorse, per 78 miliardi di euro. Ma ora, all’esito del confronto con le Marche, è arrivato l’accordo di coesione. Abbiamo deto sì al progetto delle Marche perché è una terra che ha il paradosso di essere al centro dell’Italia ma isolata tra est e ovest. Il mio sogno è che quello di diventare una nazione esempio in Europa per l’utilizzo di queste risorse". Non l’ha detto, ma in Italia quest’obiettivo assomiglia ad una rivoluzione. Poi selfie, abbracci, tartufi da un 1 kg in piazza da annusare e via verso Roma. Con lei anche il ministro Fitto, più volte citato e ringraziato, ma rimasto sottovento.