Melissa Satta e gli insulti per la storia con Berrettini "Bullismo contro di me"

Alla fine, esausta di critiche e insulti, è esplosa. Sui social, con un video, come ormai è prassi soprattutto per i vip. La showgirl Melissa Satta si è sfogata su Instagram denunciando gli attacchi degli haters a causa della sua storia con il tennista Matteo Berrettini. "Da mesi – ha detto – ricevo messaggi di insulti, che definisco di sessismo e bullismo, due temi ai quali sono molto sensibile. Vengo attaccata per la storia personale e sentimentale che sto vivendo, ma ci sono tante ragazze che vengono bullizzate per tanti altri motivi. Nel 2023 tutto questo non può esistere". Sui social alla showgirl è stata data la colpa di un calo di rendimento di Berrettini quando non addirittura di infortuni. "In questo momento – ha aggiunto – sto cercando di vivere una relazione sentimentale in pace e serenità. Penso che questa non sia una colpa".