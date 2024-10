Melania sull’aborto: libertà di scelta. E il Belgio convoca il Nunzio apostolico: "Inaccettabili le parole del Papa"

Melania a favore dell’aborto ma anche per una politica più umana ed empatica sui migranti. Lo rivela l’ex first lady nella sua nuova, esplosiva autobiografia – in uscita la prossima settimana – confermando la sua posizione a favore dell’interruzione di gravidanza. Una mossa che per i media si presta ad una duplice lettura: c’è chi vede un tentativo di aiutare il marito a recuperare terreno con l’elettorato femminile su un tema cruciale nel voto di novembre. C’è chi invece vi legge una presa di distanza che rischia di indebolire il tycoon, che ha sempre corso su una piattaforma anti aborto. Il premier belga Alexander De Croo ha convocato il Nunzio vaticano dopo che Papa Francesco ha definito "omicida" la legge sull’aborto nella visita della scorsa settimana. Parlando al Parlamento, De Croo ha definito le osservazioni "inaccettabili".