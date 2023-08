Meglio passare alla Storia o alla cassa?

Leo

Turrini

Meglio passare alla cassa o passare alla Storia, con la maiuscola? Stando alle indiscrezioni, l’ottimo Roberto Mancini ha brillantemente risolto il quesito. E siccome nella vita è bene non essere ipocriti, conviene dirla tutta: gli sceicchi sauditi offrono stipendi talmente clamorosi che non si fatica a comprendere chi cede al tintinnar delle monete, tecnologicamente tradotto in bonifici IBAN a non si sa quanti zeri. Ciò premesso, noi comuni mortali abbiamo il diritto di porci una domanda. Questa: ma per stare allo sport, è sempre stato così? Il denaro ha comunque vinto qualunque contesa che coinvolgesse la coscienza? Oddio, forse no. Oltre mezzo secolo fa, un pugile che si chiamava Muhammad Ali rinunciò al titolo mondiale dei pesi massimi, allora l’alloro più importante di tutti, perché la sua fede gli imponeva di non andare a combattere nella sporca guerra in Vietnam. Perse la corona sul ring, rinunciò a milioni di dollari e fu coerente. In piccolo, perché in mezzo non c’erano sangue e morte, persino Totti seguì il richiamo dell’anima e non del conto: il Real era pronto a coprirlo d’oro, ma il Pupone scelse di restare fedele alla Roma (non che facesse una vita da poveraccio, a giudicare dalla querelle da divorzio sui Rolex con l’ex moglie Ilary Blasi: ma questo è un altro discorso). Probabilmente, a nostra insaputa, è cambiato il tempo in cui viviamo. Tutto è negoziabile, non c’è valore che non si riduca a un suk, a un bazar, a una esaltazione del compenso più forte di qualunque altra considerazione. Ma siamo uomini o caporali (Totò docet)? Se sei italiano e fai l’allenatore di pallone, conta più portare gli Azzurri ai Mondiali 2026, 12 anni dopo l’ultima qualificazione, o andarci alla guida dell’Arabia, che peraltro anche senza Mancini l’ultimo mondiale se l’è già guadagnato sul campo? Insomma e di nuovo. Ma è meglio passare alla cassa o passare alla Storia?