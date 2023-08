Meeting Rimini – Diretta streaming

Un servizio sanitario amico, sussidiario e solidale mette la persona che ha un bisogno di salute e di assistenza sanitaria al centro del proprio interesse, cerca di offrire servizi in maniera equa e solidale su tutto il territorio nazionale e con accessibilità in tempi ragionevoli, fa della presa in carico del paziente un punto di forza e adotta la prossimità dei servizi come metodo di affronto del bisogno. Per questo ha necessità di un giusto finanziamento, deve poter contare su professionisti preparati e adeguatamente motivati, deve garantire a tutti l’accesso alle cure ed alle terapie secondo i tempi definiti dal bisogno, deve rispondere all’emergenza, all’acuzie, ed alla cronicità, e deve perseguire senza esitazioni il diritto dei suoi cittadini ad essere curati nel migliore dei modi possibili. È così il nostro SSN?