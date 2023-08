Meeting Rimini 2023 – Diretta streaming

Giorno per giorno i quotidiani ci rendono partecipi di eventi e sviluppi vicini e lontani, attraverso le loro informazioni, i loro racconti, le loro interpretazioni e i loro commenti. Il loro impatto sulla quotidianità di ognuno e del Paese nel suo insieme è difficile da misurare ma sicuramente è forte ed incisivo. Già con l’avvento della televisione e ora con la diffusione esponenziale dei social media sono rimasti interlocutori privilegiati per la conoscenza e la comprensione della vita politica, economica e culturale. Come concepiscono il loro compito nel dibattito pubblico, la loro responsabilità per la democrazia e il pluralismo? Con quale orientamento specifico si propongono ai loro lettori? E con quali forme di autocritica si correggono?