Meeting Rimini 2023 – Diretta streaming

In questo incontro è a tema il ruolo delle comunità energetiche nella promozione dell'accesso equo all'energia e nella lotta alla povertà energetica. Verranno condivise conoscenze e prospettive sulle comunità energetiche come strumento per democratizzare l'energia, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini e la produzione decentralizzata di energia rinnovabile. Inoltre, verrà affrontata la questione della povertà energetica esplorando soluzioni innovative per garantire l'accesso all'energia a tutti, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla giustizia sociale: l’obbiettivo è quello di raggiungere un sistema energetico più equo, inclusivo e sostenibile.