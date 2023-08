Meeting di Rimini "Da Mattarella a Tajani, nel segno del dialogo"

di Manuel Spadazzi

L’emergenza migranti. La guerra in Ucraina. Il rebus del salario minimo. E l’inflazione che continua a galoppare. Da domani la politica italiana torna a confrontarsi a Rimini per la 44esima edizione del Meeting, e mai come stavolta "si parlerà di temi attualissimi e che toccano la quotidianità di ognuno di noi". Le questione e le sfide sul tavolo della kermesse di Cl saranno tantissime. E come ha ribadito ieri Papa Francesco nel messaggio di saluto agli organizzatori del Meeting, "nessuno si può salvare da solo". Per questo "proveremo a far dialogare tutti, i rappresentanti di istituzioni e politica, imprese e corpi intermedi, alla ricerca di soluzioni concrete", anticipa Emmanuele Forlani, il direttore del Meeting. Si parte domani con il presidente della Cei, il cardinale Matteo Maria Zuppi, per chiudere il 25 agosto con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ma stavolta non è stata invitata Giorgia Meloni, che lo scorso anno fu tra i protagonisti indiscussi del Meeting. Una scelta politica?

"Assolutamente no – dice Forlani – Il primo invito l’abbiamo fatto a Mattarella, che ha accettato e tornerà così al Meeting dopo la visita del 2016. È nostra tradizione consolidata invitare nella stessa edizione il Presidente della Repubblica oppure il premier, mai entrambi. E lo facciamo per rispetto istituzionale".

In compenso ci saranno i vicepremier Tajani e Salvini e altri otto ministri, oltre a vari viceministri, sottosegretari, presidenti di Regione e sindaci...

"E con ognuno tenteremo di fare analisi senza pregiudizi e fornire risposte concrete. Discuteremo di Africa e migrazione con Tajani, di infrastrutture e Pnrr insieme a Salvini, di lavoro con la Calderone e dell’economia con Giorgetti, per fare alcuni esempi. E non mancheranno temi come l’inflazione e il caro-carburanti. Nel giorno inaugurale invece, insieme al cardinale Zuppi, parleremo della sua missione di pace in Ucraina e dell’enciclica di Papa Francesco Fratelli tutti".

Cosa si aspetta il popolo di Cl, dal discorso di Mattarella?

"Che continui, come ha sempre fatto in questi anni (anche quando non è venuto personalmente al Meeting), a incoraggiare il dialogo e l’amicizia sociale".

Continuano intanto le polemiche sull’alluvione in Emilia Romagna, al centro di uno degli ultimi incontri del Meeting al quale parteciperà anche il generale Figliuolo.

"Avevamo già presentato il programma quando è stato nominato commissario, l’abbiamo subito invitato e ha accettato. Abbiamo voluto organizzare un incontro speciale. Insieme a Figliuolo, al sindaco di Ravenna e altri ospiti interverranno tre alluvionati della Romagna, che racconteranno la loro esperienza".

Che Meeting sarà dal punto di vista organizzativo?

"Più grande, negli spazi espositivi e nei servizi, e più multimediale. Tutti gli incontri saranno trasmessi in streaming anche in inglese e spagnolo".

Non temete un calo di pubblico dal vivo?

"No, anzi. Dopo il Covid, già nel 2022 le presenze sono tornate a crescere. Quest’anno puntiamo a superare abbondantemente le 800mila presenze nei sei giorni della manifestazione".