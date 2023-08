Meeting di Cl L’inquietudine delle idee Quando la politica rimette al centro l’amicizia

di Davide

Rondoni

Solo gli inquieti possono essere amici. Chi è tranquillo, chi non ha fame e sete di bellezza, di autentico non coltiva amicizie vere e forti. Semmai compagnonerie e consolazioni. Comunione e liberazione, movimento di inquieti, irrompe nel luogo icona delle vacanze, Rimini, e nel dibattito sui problemi attuali con un tema strano. O forse il più urgente in questo momento: la vita come viaggio di amicizia. Del resto don Giussani era uomo inquieto e spiazzante, mica un prete noioso.

Diceva il poeta De Moraes: "La vita, amico, è l’arte dell’incontro". Secondo i grandi pensatori l’amicizia è la forma d’amore più forte. Anche due amanti, due sposi, due fidanzati o due fratelli se non diventano amici, cioè legati da un affetto gratuito (dal latino “afficio”, legame) vedono esaurirsi o ammalarsi il loro amore e la loro passione. L’amicizia è un’arte. E quanto ce n’è fame! Sembra forte, quasi fatale la tentazione che i rapporti siano possibili solo in chiave erotica, ideolgica o economica. Sei mio “amico” solo se la pensi come me, se mi soddisfi in qualche modo o se mi convieni. Nei rapporti sembra impossibile la via della amicizia. Aumentano i conflitti, a tutti i livelli. Convenienza e soddisfazione sono le vie che aprono alla contesa. La legge della vita è invece la gratuità. Gratis siamo venuti al mondo. E confusamente ricerchiamo la gioia di tale gratuità. Quella appunto che si sente tra amici che si accolgono e si voglion bene semplicemente perché si è, si esiste. E magari discutono, litigano. Ma mai diventano nemici. Tema inutile? O forse concretissimo, carnalissimo in questo tempo di conflitti, di gabbie ideologiche, di “o di qua o di là”, di clan. E tempo infatti di malessere diffuso. Ma da dove trae forza l’amicizia anche quando i rapporti si fanno ardui, complicati e non mancano motivi, specie in una società sofferente? Cosa ha l’amicizia di più forte della guerra, della convenienza, del consenso? Questo è il problema a cui si dedica il Meeting.

La forza della amicizia nasce dalla vita come inquietudine. Cioè dalla vita vera, non spenta, anestetizzata. Gli inquieti cercano l’amicizia. I tranquilli sono i rassegnati a vivere solo secondo tornaconto. Se non tornano i conti, da tranquilli diventano arrabbiati, ma non inquieti. Invece gli inquieti cercano sempre l’amicizia. Perché a loro non va bene di vivere solo per tornaconto. Non ci stanno nelle piccole gabbie della convenienza. Hanno l’anima più grande di quello che offre il potere o il piacere. Hanno l’anima smisurata. Senza amicizia finisce tutto, tutto si corrompe: le famiglie, la chiesa, i movimenti, i partiti, gli stati, ogni umano consorzio. Gli inquieti cercano un punto di incontro di amicizia tra uomini, anche a costo di sacrificarsi. Gli inquieti sono scomodi per una società che vorrebbe mettere tutti in una casella (bianco, nero, destra, sinistra, omo, etero, fluido, religioso, ateo). L’amicizia rompe le gabbie. Quelle del cuore. In tante esperienza e culturali, sociali, politiche che si danno appuntamento a Rimini, tra cristiani, non cristiani, cristiani così così, cristiani anarcoromagnoli come me, gente di oriente o di sudamerica, di Ucraina o di Russia, di preti e mangiapreti, l’amicizia è un arte, non un discorso. È il modo di stare più vivi al mondo.