Medico di base preso a pugni. Suocero ucciso nello stesso studio

Aldo Panarello, medico a Saponara (Messina) ed ex sindaco del paese, è stato picchiato giovedì mattina da un uomo che lo ha preso a pugni. Ne dà notizia il sito della Gazzetta del sud.

Nello stesso studio, il 1 agosto di trent’anni fa, era stato ucciso il suocero Vittorio Mele, 62 anni, anch’egli medico. Gli sparò un 41enne suo paziente che soffriva di turbe pscichiche, che venne poi fermato dai carabinieri e confessò il delitto.

Le sue condizioni erano peggiorate dopo che la moglie lo aveva abbandonato. Il fermato aveva più volte detto di essere convinto che le sue condizioni si erano aggravate per una cura, secondo lui sbagliata, che gli aveva prescritto il dottore Mele. Stessa contestazione avrebbe nuovamente mosso al dottore nel suo studio il giorno del delitto prima di sparargli.

Panarello è stato ricoverato al Policlinico di Messina dove sarà sottoposto a un intervento maxillofacciale. I colpi avrebbero provocato fratture a una spalla e alla mandibola.

"Ho fiducia nelle istituzioni, sicuramente anche questa volta ci sarà giustizia, come è stato per mio padre", sono le parole di Agnese mele, moglie di Panarello e figlia del medico ucciso, dottoressa lei stessa.