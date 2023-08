Il capo dei medici di base: “I pazienti non sono follower. E stop alla caccia ai like”

Roma, 6 agosto 2023 – Pubblicità o interazione? Di cosa ha bisogno la medicina al tempo dei social, che cosa è lecito?

"Innanzitutto ha bisogno di serietà e contatto diretto come una volta – risponde Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale e delle cure primarie –, ma sfruttando in modo etico quelle che sono le possibilità dateci oggi dalla comunicazione".

Come si devono sfruttare queste possibilità?

"Evitando di creare un grande bazar. Vede, una volta c’era la famosa legge Poggiolini che era repressiva: il medico poteva comunicare solo nome e qualifica e non dare notizie sulle cure. Poi erano diventati talmente tanti gli strumenti di comunicazione che i medici hanno cominciato a farsi pubblicità postando prestazioni e spiegazioni del loro lavoro. Hanno iniziato dermatologici e medici estetici, quindi c’è stato il boom degli odontoiatri e ora tutti gli altri".

Qualcosa ha scatenato questa proliferazione?

"L’accesso più frequente dei pazienti alla ricerca di informazioni su malattie e terapie rivolgendo il proprio interesse a chi sembrava in grado di fornire le migliori prestazioni. Così l’informazione medica è scoppiata proprio col rischio che si crei quel bazar nel quale tutti si propongono erogatori delle prestazioni che il paziente richiede".

Con il rischio di bufale?

"Con il rischio di rendere tutto incontrollabile. Il passo successivo è stato quello da parte dei medici di usare i loro profili social personali per fare proseliti. Io rivolgo un appello ai professionisti: smettete di fare i commercianti on line e tornate a un confronto diretto. Certo ci si deve rendere conto che abbiamo un grosso ostacolo".

Quale dottore?

"Il sogno di ogni paziente di trovare on line il medico che lo curi direttamente della propria patologia. L’interazione è inevitabile, ma deve avere regole".

Quali per esempio?

"Che i pazienti non considerino di avere un medico personale di là dallo schermo e che a loro vengano dati solo consigli che siano scientificamente provati e verificabili e non si cerchi accondiscendenza e like diffondendo notizie non veritiere".

Accondiscendenza che si trasforma poi in recensioni come quelle per un ristorante: più stelle ci sono più il medico è gratificato e attira clienti persone. Come giudica questa pratica?

"L’inaffidabilità delle recensioni è purtroppo conclamata. Basterebbe usare i siti degli ospedali o quelli di associazioni pubbliche che ospitano le opinioni dei pazienti senza farne un commercio".

Ci vuole una sorta di censura social?

"Non dico questo, ma non potendo arginare l’impatto generale dei profili sono favorevole a una regolamentazione deontologica, alla persuasione morale che esiste un decoro della medicina che corriamo di perdere se il medico non ha rispetto del paziente e appiattisce tutto facendo sembrare Vangelo qualunque cosa detta".

Una posizione molto forte…

"Perché dobbiamo escludere che si diano informazioni di parte e a fini commerciali sulla salute, mentre bisogna volere solo il bene del paziente, del cittadino. Informazioni disinteressate si possono trovare per esempio nel sito dell’Ordine dei medici o del ministero della Salute e sono tutte validate".

Quali rischi in definitiva si corrono?

"Che si stiano vendendo consigli".

Nel ventunesimo secolo curare al computer è un’opportunità?

"Curare via Internet non è possibile. Il principio fondamentale della medicina, e la pandemia ce l’ha ricordato, è che non può essere esercitata senza contatto diretto. Tutto ciò che è virtuale espone a rischi e non ci dà certezza del risultato".