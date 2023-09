Medico assenteista per 15 anni, in malattia partecipò a un quiz tv. Nuova denuncia dei pazienti

Medico di base assenteista per 15 anni rischia una condanna per interruzione di servizio pubblico. Maria Colavita, 60 anni specializzata in Urologia e Ginecologia,ribattezzata "regina delle assenze", aveva fatto già parlare di sè nel 2008 quando partecipò a un quiz televisivo mentre era in malattia. Oltre a essere licenziata dall’ospedale dove lavorava, all’epoca aveva patteggiato una condanna di 18 mesi ai domiciliari. Il caso è tornato d’attualità, per un nuovo incarico che la dottoressa avrebbe dovuto assumere a Tregnago, in provincia di Verona. Colavita, si è presentata in ambulatorio per la prima volta la scorsa settimana, anche se avrebbe dovuto cominciare il primo settembre. Quando è arrivata, oltre ai pazienti infuriati, ha trovato i carabinieri che le hanno notificato una denuncia per interruzione di pubblico servizio.