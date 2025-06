Medicina 2025: guida completa all’iscrizione. Come si entra e le scadenze

Roma, 23 giugno 2025 – E’ partita una nuova era per gli aspiranti camici bianchi. Sono aperte da oggi, 23 giugno, le iscrizioni ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria per l’anno 2025/2026, che per la prima volta non prevedono un test di ammissione. Ci sarà infatti, come previsto dalla riforma della ministra del Mur Anna Maria Bernini, un semestre ‘libero’ che farà da filtro. Resta di fatto il numero chiuso, con la differenza, rispetto al passato, che la selezione – su base nazionale – slitta e sarà fatta considerando i risultati didattici maturati nei primi sei mesi. Ma vediamo come funziona in dettaglio e le altre informazioni utili.

Sommario

Intanto le date. Per candidarsi al semestre ad accesso libero è necessario iscriversi tramite la piattaforma Universitaly. E’ possibile farlo da oggi, 23 giugno, e fino a venerdì 25 luglio.

Tutti possono accedere al primo semestre dei tre corsi di laurea, al termine del quale gli studenti sosterranno gli esami relativi alle tre materie propedeutiche con frequenza obbligatoria: Fisica, Biologia, e Chimica. Le lezioni del primo semestre inizieranno il 1° settembre e si concluderanno entro la fine di novembre. Ci saranno due appelli in tutta Italia: il 20 novembre 2025 e il 10 dicembre 2025. I punteggi maturati serviranno per stilare una graduatoria nazionale, a cui si è ammessi solo con la sufficienza (18/30) in tutte e tre le materie. Nella sezione dedicata su Universitaly - i syllabi, gli studenti troveranno i programmi di studio.

Ogni esame (Fisica, Biologia e Chimica) prevede un totale di 31 domande; 15 quesiti a risposta multipla (con 5 opzioni di cui solo una è giusta) e 16 domande a completamento. C’è tempo 45 minuti per completare ciascuna delle tre prove. È attribuito 1 punto per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta omessa, -0,25 per ogni risposta errata. Per tutte e tre le prove il punteggio massimo complessivo è di 93 punti.

Al termine del semestre libero sarà stilata una graduatoria nazionale in base al punteggio raggiunto, a cui si è ammessi appunto solo con i 18 trentesimi per ogni materia. Ed è qui che ritorna il numero chiuso. L'accesso al secondo semestre è infatti riservato a chi si posizionerà utilmente in questa graduatoria, fino al raggiungimento dei posti disponibili per ciascun corso e sede.

Chi resterà escluso dal restante percorso universitario potrà proseguire in uno dei corsi affini con il riconoscimento di tutti i crediti formativi conseguiti, a patto che abbia ottenuto la sufficienza nei tre esami. E/o eventualmente ritentare con il semestre aperto l’anno successivo, fino a un massimo di tre tentativi, anche in anni non consecutivi.

E’ consigliata quindi l’iscrizione contemporanea anche a un Corso affine – per cui non c’è frequenza obbligatoria – che farà da paracadute in caso di esclusione (Biotecnologie (L-2), Scienze Biologiche (L-13), Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Farmacia e Farmacia Industriale (LM-13), Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali (L-38), nonché alcuni corsi tra quelli delle Professioni sanitarie.

Al momento dell'iscrizione al semestre aperto, lo studente dovrà scegliere la sede dove frequentarlo e il corso affine. Inoltre, dovrà indicare altre 9 sedi alternative (arrivando a un totale di 10 preferenze) e 10 sedi preferite nel caso volessi continuare con il corso affine nel secondo semestre.