2 nov 2022

Medici non vaccinati reintegrati, scoppia il caso. Polemiche con le Regioni

Il ministro della Salute Schillaci: "Direzioni sanitarie decidono dove lavorano". La Puglia: "La legge sull'obbligo vaccinale per il personale sanitario c'è e rimane in vigore". In Campania direttiva per evitare contatto fra medici no vax e pazienti