Campobasso, 23 giugno 2019 - Medici militari per risolvere la crisi negli ospedali del Molise. Dopo le pressanti richieste del commissario ad acta, lo conferma la ministra della Difesa Elisabetta Trenta: "Stiamo esaminando la possibilità di inviare in Molise medici militari per far fronte alla carenza di personale sanitario negli ospedali, ma al momento non abbiamo ancora trovato una soluzione, stiamo continuando a cercarla", ha spiegato durante una visita privata, oggi a Campobasso, per assistere alla sfilata dei 'Misteri'.

I camici bianchi con le stellette sarebbero una manna, per gli ospedali della regione (che rischiano la chiusura di alcuni reparti), soprattutto con l'arrivo dell'estate e delle previste ondate di calore più intense degli ultimi 10 anni in Europa.

Già all'inizio del mese il ministero aveva individuato un elenco di 105 camici bianchi che operano nella sanità militare e che saranno selezionati per essere impiegati nella sanità civile. Questi medici dovrebbero essere impiegati per almeno cinque mesi, "termine necessario - osserva il commissario ad acta per la Sanità, Angelo Giustini - affinché il 'Decreto Calabria' possa essere definitivamente approvato, così nel contempo si espleteranno i concorsi. Tutto ciò consentirà di superare questo agonico stallo nella governance del Servizio sanitario regionale e del diritto all'equità e universalità di accesso dei cittadini".