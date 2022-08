18 ago 2022

La Calabria assume medici cubani. Sanitari in rivolta: "Uno schiaffo"

Contratto per 500 camici bianchi. Il governatore: senza personale gli ospedali rischiano di chiudere. I sindacati non ci stanno. "Poco rispetto per i professionisti italiani, noi sottopagati e precarizzati"

