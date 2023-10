Maxi-truffa su reddito di cittadinanza, 93 indagati a Palermo

Palermo, 25 ottobre 2023 – In patronato aveva ricevuto un’ampia platea di “clienti” ai quali in cambio di un compenso economico predisponeva la documentazione falsa per far accedere al reddito di cittadinanza chi non ne avrebbe dovuto beneficiare. Sono 93 gli indagati della maxi-truffa a Palermo emersa dalle indagini della Finanza che hanno portato all’arresto di un impiegato della società partecipata dalla Regione Siciliana Sas servizi ausiliari Sicilia e gestore di un Caf Acli a Palermo.

Il gestore del patronato avrebbe anche cercato di corrompere dipendenti comunali con regali e somme di denaro per tentare di velocizzare l'iter amministrativo per il cambio di domicilio necessario a ottenere il sussidio. Nell'ambito delle indagini che vedono indagata anche una collega, sarebbero state individuate 53 persone indebitamente beneficiarie del reddito di cittadinanza, che avrebbero percepito somme non dovute per 620.402 euro.