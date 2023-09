Maxi rogo in un palazzo Oltre settanta vittime Un incendio divampato in un edificio di Johannesburg ha causato 74 vittime, fra cui 12 bambini, e 60 feriti. Le cause non sono ancora state accertate, ma testimoni hanno riferito di persone che si sono lanciate dalle finestre. Si tratta di uno degli incendi più micidiali al mondo negli ultimi 20 anni.