Maxi operazione anti ’ndrangheta, indagato l’ex governatore Oliverio Il gip: "Diffuso sistema clientelare"

Lotta sempre più dura contro la ‘ndrangheta. Un’operazione coordinata dalla Procura antimafia di Catanzaro ha portato all’arresto di 43 persone, 22 delle quali sono finite in carcere. Sono stati disposti, inoltre, 3 obblighi di dimora, 4 interdizioni dai pubblici uffici e 2 divieti di contrattare con la pubblica amministrazione. Tra le persone per cui sono stati disposti i domiciliari Enzo Sculco, 73 anni, ex consigliere regionale della Calabria e la figlia Flora, 44 anni, anche lei ex consigliere regionale. Tra i 123 indagati Mario Oliverio, 70 anni, presidente della Regione Calabria dal 2014 al 2020, eletto col Pd ma poi allontanatosi dal partito. L’ipotesi di reato a carico di Oliverio è associazione per delinquere aggravata dalle modalità mafiose. Per il gip "un comitato d’affari" avrebbe organizzato "un diffuso sistema clientelare".