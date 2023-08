Maxi grandinata in Puglia Danni ad auto e locali

Fiocchi di neve in montagna e grandine in Salento, con chicchi grandi come palle da tennis, che hanno danneggiato le auto in sosta e i dehor di molti locali. La perturbazione che sta attraversando l’Italia ha portato a un brusco calo termico e disagi in varie zone, da Nord a Sud. Temporali e venti forti hanno però le ore contate. Il maltempo nel weekend cederà il posto, quasi ovunque, al sole e a temperature fino ai 28, 30 gradi con picchi di 35 in Sardegna.