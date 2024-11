Maxi furto da Valentino. Colpo da 140mila euro

Sono entrati in azione prima della mezzanotte e hanno rubato borse griffate per 140mila euro. Colpo grosso nella boutique di Valentino accanto a piazza di Spagna, nel salotto di Roma. L’ipotesi è che si tratti di una banda di esperti. I ladri potrebbero aver deciso di svaligiare la boutique di sabato sera, in una zona affollata di turisti e romani, per non dare nell’occhio e mescolarsi alla folla nella fuga. Non sono stati trovati segni di effrazione sulle porte d’ingresso né buchi nel muro.