Maxi corteo a Bologna. Bloccata l’autostrada. Italia spezzata in due

e Nicoletta Tempera

In trentamila erano scesi per le strade di Bologna per Gaza. E sarebbe stata una festa di pace, se un migliaio di contestatori violenti non avesse deciso di stravolgere tutto, occupando l’autostrada e aggredendo i poliziotti con qualsiasi cosa: bastoni, pietre, cartelli stradali. Pure con una bicicletta. Spezzando il Paese in due, fermando l’A14 per un’ora intera. Una manciata di attivisti isolati che ha spostato l’attenzione dalla mobilitazione pacifica a sostegno del popolo palestinese e contro il massacro in corso per mano del governo israeliano indetta dai sindacati di base, con l’adesione di lavoratori, studenti, associazioni e, appunto, sigle antagoniste. Che, probabilmente, non volevano essere da meno ai ‘colleghi’ di Roma, Milano, Napoli e Firenze.

Alla fine, i poliziotti hanno sgomberato il blocco autostradale utilizzando idranti e i lacrimogeni, respingendo verso via Stalingrado i contestatori, che hanno risposto lanciando bottiglie di vetro, fumogeni e pietre. Attimi di tensione che hanno scatenato un fuggi fuggi generale nella strada a un passo dalla Fiera, dove è in corso, tra l’altro, il Cersaie. Cinque i poliziotti rimasti feriti.

Nella concitazione, nove manifestanti sono stati fermati dalla Questura: quattro, di cui uno minorenne, in serata sono stati arrestati per resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale; i maggiorenni sono finiti in carcere in attesa di convalida, mentre il minorenne ai domiciliari. Altri due attivisti sono stati denunciati per il nuovo reato di blocco stradale e tre, infine, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Non si tratterebbe di volti conosciuti della contestazione bolognese. Per chiederne il rilascio, i collettivi si sono riuniti sotto la Questura nel pomeriggio: fino a tarda sera tra piazza Galilei e piazza Roosevelt sono rimaste in presidio 500 persone.

Una guerriglia urbana che ha brutalizzato la grande giornata di sciopero generale, strumentalizzandola al fine della violenza e spaccando la piazza: "Noi non siamo qui per fare bordello o danni. Questo non ha niente a che fare con la Palestina, voi non siete qui per questo", ha detto un attivista, in aperto contrasto con i facinorosi.

La giornata - che era previsto già fosse complessa, tanto che erano stati schierati 200 operatori in ordine pubblico - era iniziata presto, con sindacati, associazioni, collettivi studenteschi e universitari e realtà antagoniste riuniti in diversi ’preconcentramenti’. Al liceo Copernico, gli studenti avevano dato fuoco ad alcuni cassonetti e chiuso i portoni con catene e lucchetti. I vari gruppi, alle 10,30, erano confluiti in piazza del Nettuno, dove c’erano anche tantissime famiglie con bambini. Da qui è partito il serpentone, cresciuto fino a toccare le trentamila presenze in pochissimo tempo. Il corteo ha attraversato il centro, diretto alla stazione, blindata per l’occasione da più mezzi della polizia, con schierato anche l’idrante. Qui si sono verificati i primi momenti di tensione, concretizzatisi nel lancio di uova e fumogeni contro i poliziotti. Che non hanno risposto. In testa al corteo, a svolgere una sorta di ’servizio d’ordine interno’ c’erano alcuni rappresentanti di Usb e partiti della sinistra.

La marcia, poi, si è diretta verso il ponte di via Stalingrado con l’intenzione di proseguire in tangenziale, malgrado il percorso autorizzato dalla Questura non lo prevedesse. I manifestanti hanno avuto quindi la loro "vittoria", riuscendo a ottenere il permesso per accedere alla tangenziale: "Siamo la voce potente di studenti e lavoratori. Abbiamo vinto. Palestina libera", hanno gridato gli organizzatori. Una festa messa in ombra subito dal blocco autostradale degli antagonisti, che sono stati sgomberati dopo un’ora utilizzando lacrimogeni, idrante e qualche carica. Una guerriglia che ha bloccato Bologna, già paralizzata dal corteo, e scritto una nuova pagina nera di cronaca cittadina.