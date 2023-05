Max Togni nei guai Direttore del circo Amar fermato in Algeria

Il direttore del circo Amar, Max Togni, cittadino italo-francese, è stato fermato ieri in Algeria.

A riferire dell’arresto, nella giornata di ieri, sono state fonti diplomatiche ad Algeri; contestualmente hanno ancheprecisando che Togni si trova nel Paese con permesso di soggiorno rilasciato su passaporto francese. Il consolato italiano sta seguendo il caso, così come quello di Francia, mentre non sono ancora stati resi noti i motivi del fermo.

La compagnia circense diretta da Togni stava mettendo in scena i suoi spettacoli ad Algeri in queste settimane. Il fermo, secondo quanto appreso ieri, è avvenuto nella serata di venerdì per cause ancora non specificate. Fino a ieri sera l’uomo risultava ancora trattenuto.

Molti dettagli della vicenda restano ancora oscuri, ma va detto che Togni non è nuovo a a problemi con la giustizia. Già nel 2016, infatti, il direttore era stato già arrestato per traffico illegale di valuta.