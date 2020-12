Roma, 22 dicembre 2020 - Amputate entrambe le gambe a Mauro Bellugi, ex calciatore di Inter, Bologna e Napoli negli anni '70 e allenatore della Pistoiese nel 1981-82. Ricoverato in ospedale lo scorso 4 novembre, risultato positivo al Covid, il 70enne Bellugi è stato recentemente sottoposto a intervento chirurgico per l'aggravarsi delle sue condizioni. A raccontare la notizia è il sito Altropensiero.net di Luca Serafini.

"Mi ha tolto anche la gamba con cui feci gol al Borussia Monchengladbach", ha sottolineato, raccontando con la sua solita ironia come sia arrabbiato con il chirurgo: quella rete, l'unica della sua carriera, era passata alla storia perchè arrivò nella sfida degli ottavi di Coppa dei Campioni del 3 novembre 1971 tra l'Inter e i tedeschi, terminata 4-2 per i nerazzurri, dopo essere stata ripetuta per una lattina lanciata contro Boninsegna. (Divenne famosa come 'La partita della lattina', vinta dal Borussia 7-1, e poi annullata dalla giustizia sportiva europea a causa del lancio di un tifoso tedesco).

Ma l'amputazione di entrambi gli arti inferiori non ha frenato la voglia di vivere di Bellugi, e navigando su internet ha cercato e trovato le protesi migliori per riprendere a deambulare. "Prenderò quelle di Pistorius, così nei corridoi degli studi televisivi ti sorpasserò". Oggi è infatti opinionista per varie emittenti tv locali, fra cui la trasmissione Diretta stadio... ed è subito goal! di 7 Gold.

Bellugi negli Anni Sessanta-Settanta era uno dei difensore, terzino o stopper, più apprezzati. Con la maglia della Nazionale è sceso in campo 32 volte nel periodo compreso tra il 1974 e il 1980.