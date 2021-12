Treviso, 26 dicembre 2021 - Maurizio Stecca è uscito dall’incubo del Covid-19. “Ho vinto il match della mia vita, grazie a voi per avermi sostenuto”, ha scritto sulla sua pagina Facebook l’ex pugile classe 1963, oro a Los Angeles 1984 ed ex iridato Wbo dei pesi piuma. Lo scorso 13 dicembre l’ex campione riminese, oggi 58enne, ambassador della Federpugilato, aveva dato l’annuncio sempre via social del suo ricovero presso l’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso a causa del contagio da nuovo Coronavirus.

“Ho cominciato il match più difficile della mia vita contro il mio avversario chiamato Covid - aveva scritto Maurizio Stecca, fratello dell’altro ex pro’ azzurro Loris - anche dopo aver fatto la seconda dose ed ero pronto per la terza. Non lo so quante riprese ci saranno da fare sicuramente tante, io sono abituato a tantissime battaglie sempre vinte, sicuramente non indietreggerò mai davanti a questo maledetto avversario”. E la battaglia, oggi, può dirsi vinta.