Maurizio Gasparri "È un dolore grande Le polemiche? Inutili"

di Elena G. Polidori

"Ho sentito qualcuno, durante la celebrazione, dire che nell’omelia dell’arcivescovo c’è stata una presa di distanza... secondo me non è così."

Ancora commosso, Maurizio Gasparri?

"In questi giorni l’emozione ha spesso avuto il sopravvento e non l’ho trattenuta. Per me è un dolore forte, come se avessi perso di nuovo uno dei miei genitori, perché anche io, come la sua famiglia, non me lo aspettavo".

L’altra sera lei era ad Arcore a preparare questo funerale.

"Devo dire che sono stato accolto come una persona di famiglia, hanno riconosciuto in me l’amico fedele di sempre. Invece quando è arrivata la notizia sono andato da Gianni Letta e ho assistito alle prime telefonate per l’organizzazione, il Quirinale, le esequie di Stato"

Torniamo alla cerimonia. Diceva dell’impressione di alcuni sull’Omelia, riguardo ad una presa di distanza della Chiesa.

"Berlusconi era un uomo che cercava amore, gioia, e che aveva fame di vivere, ma era anche un uomo d’affari e in questo non ho trovato nessun accento di deprecazione perché ha fatto parte di quella Milano ricca che ha anche fatto grandi opere di mecenatismo. Ora è davanti a Dio come tutti saremo prima o poi. Ecco, non ci trovo nessuna presa di distanza, persino Giorgio Mulè, che era accanto a me, ha avuto la mia stessa impressione; monsignor Delpini ha fotografato il percorso dell’uomo, di un uomo che amava il divertimento e gli affari, la politica e lo sport, che è stato tante cose così come la piazza che c’era davanti al Duomo ci ha ricordato. C’erano persone che arrivavano da ambiti diversi, tutti toccati da Berlusconi durante la sua vita, quella di un uomo che a 57 anni decide di fondare un partito e rivoluziona la politica"

La famiglia ha dato un’immagine di compostezza e unità.

"Erano molto provati, è accaduto tutto in modo davvero repentino, ma sicuramente la più provata è Marta (Fascina, ndr). Ho visto tanti fare la comunione; spero che almeno si siano confessati prima..."

Cosa pensa dell polemiche sul funerale di Stato?

"Inutili. Questo funerale è stato il giusto riconosciumento per l’uomo che è stato Silvio Berlusconi. Poteva avere anche funerali diversi, si era ipotizzato anche una cerimonia in uno studio di Cologno oppure qualcosa di privato, dentro villa San Martino, alla presenza solo della famiglia, ma non sarebbe stato opportuno, a mio giudizio. Questa cerimonia, alla fine, è stata quella giusta, sotto la volta imponente e austera del Duomo di Milano, con la folla fuori che ha voluto salutarlo per l’ultima volta. A scanso di equivoci, dico subito che nessuno di noi ha organizzato una qualsivoglia manifestazione per l’esterno, quello che si è visto è stato assolutamente spontaneo. Perché Berlusconi ha dato anche molto alle persone, ai tifosi del Milan, a chi vede le sue televisioni, a tutte le persone che ha aiutato privatamente; questo funerale ha reso giustizia a tutto quello che lui è stato davvero".