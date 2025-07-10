Secondo caso di maturità senza orale, studentessa di Belluno non sostiene l’esame. Valditara: “Chi boicotta sarà bocciato”

Roma, 10 luglio 2025 – Dopo lo studente del liceo scientifico Fermi di Padova, Gianmaria Favaretto, 19 anni, che pur non sostenendo l'esame orale ha ottenuto il diploma di maturità perché aveva già superato la sufficienza grazie ai voti dei crediti dell'ultimo triennio, oggi spunta un nuovo caso di maturità senza orale. Succede ancora una volta in Veneto. Protagonista stavolta una studentessa liceale di Belluno, Maddalena Bianchi, 19 anni, che così ha scelto di protestare contro “i meccanismi di valutazione scolastici, l'eccessiva competitività, la mancanza di empatia del corpo docente”, come ha riferito.

Valditara: “Chi boicotta l'orale sarà bocciato”

"Fra le riforme che stiamo per varare c'è anche una riforma della Maturità. Comportamenti di questo tipo non saranno più possibili. Se un ragazzo non si presenta all'orale o volontariamente decide di non rispondere alle domande dei docenti, non perché non è preparato, quello può capitare, ma perché vuole 'non collaborare' o vuole 'boicottare' l'esame, dovrà ripetere l'anno". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara commentando il caso dei due ragazzi che in Veneto non hanno voluto sostenere gli orali alla Maturità.

Maddalena: “Prof interessati solo al voto”

“I docenti non hanno capito le mie difficoltà umane. Ho fatto un discorso ai professori – racconta Maddalena –, me l'ero preparato a lungo. Ho provato a descrivere nel dettaglio quello che secondo me a scuola non funziona”. Maddalena racconta di aver iniziato il liceo “non conoscendo nessuno. Entravo in classe disorientata, da parte dei compagni ho avuto un’ottima accoglienza. Avevo però anche provato a parlarne con i professori, ma nessuno ha mai dimostrato interesse. I docenti non guardano come sta lo studente davvero. Sono solo interessati al voto e questo crea molta competitività. Con qualche docente siamo anche riusciti a confrontarci, con altri no. Alcuni hanno provato a cambiare, senza riuscirci”. Ammette, comunque, che la commissione l'ha ascoltata “con interesse. Mi hanno detto che essendo dentro al sistema sanno che ci sono delle cose che non vanno bene ma che cambiarle è difficile. Per la prima volta credo di aver sentito il loro aspetto umano più profondo. In Nord Europa a scuola si abbatte la competitività con nuovi sistemi di insegnamento”.

Rete studenti: “Esame di Stato da ripensare”

A sostegno di Maddalena e degli studenti che non vogliono sostenere l'orale agli esami di maturità e vengono ugualmente promossi interviene la coordinatrice della Rete degli studenti Bianca Piergentili. “Sempre più ragazzi e ragazze scelgono, giustamente, di protestare contro questo tipo di maturità e come sindacato studentesco non possiamo che essere d'accordo: c'è un problema e allora forse il ministro dell'Istruzione Valditara dovrebbe ascoltarci invece che girare la testa altrove. Lo abbiamo detto ormai troppe volte: l'esame di Stato va ripensato. Ad oggi è un esame che non tiene conto né delle esigenze della comunità studentesca e del proprio futuro, né valuta il percorso formativo fatto nei cinque anni di scuola superiore. Con la creazione di quello che è il curriculum dello studente, l'esame diventa discriminatorio proprio perché si valuta in base alle opportunità singole di ciascuno di noi. La scuola dovrebbe preparare il nostro futuro, non valutarci sulla base delle possibilità avute durante i cinque anni", conclude l'esponente della Rete degli studenti.

Ugl: “Prova orale fondamentale”

"Noi riteniamo che la scuola debba avere regole precise che garantiscano ognuno in merito ai risultati raggiungibili. Nel momento in cui sono previste prove orali e scritte, soprattutto in un contesto teso a chiudere il ciclo scolastico, non è auspicabile che possano esistere diversi modi di valutazione”. Lo sostiene il segretario nazionale UGL Scuola Ornella Cuzzu. “Certo possiamo anche comprendere la voglia di contestazione dei giovani – aggiunge –, e nulla toglie che chiunque possa far mettere agli atti la contrarietà a sostenere la prova orale, fermo restando che, dopo l'eventuale precisazione, si sostenga la prova specifica. Tra l'altro, noi crediamo che la prova orale, in quanto esercizio di espressione e di esposizione, sia fondamentale per una valutazione complessiva dei ragazzi", conclude la dirigente sindacale.