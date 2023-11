Ripetono l’orale della Maturità dopo il ricorso di una studentessa. I compagni: “Un incubo”

Roma, 10 novembre 2023 – Il quadrante segna le 7.30 in punto. Chi avrebbe mai pensato di tornare a varcare quella soglia per ripetere l’orale della Maturità. A qualcuno ancora capita: negli incubi di notte. Per undici studenti di un liceo scientifico in provincia di Messina è tutto vero. Una situazione emersa dal ricorso presentato dalla famiglia di una studentessa dopo la pubblicazione dei risultati finali dell’esame, ritenuti poco soddisfacenti. La studentessa avrebbe denunciato dopo la sessione di luglio presunti aiuti, con tanto di suggerimenti sulle prove orali inviati via WhatsApp dalla professoressa di Storia e Filosofia, ad alcuni suoi compagni di classe.

L’annullamento delle prove

L’Ufficio scolastico regionale ha condotto un’ispezione che ha rilevato irregolarità significative, portando all’annullamento delle prove orali, determinando così la necessità di ripeterle. In risposta a questa decisione, gli studenti hanno presentato un ricorso al Tar di Catania, aprendo così la strada a una possibile ripetizione della prova d’esame.

Le testimonianze dei ragazzi

Chi ha già affrontato la prova orale esprime parole di sollievo: “Sono stati giorni difficili, pieni d’ansia. Anche oggi, durante l’esame, tremavo ad ogni esitazione. Ma è andata bene, è la fine di un calvario”, dichiara un genitore alla Gazzatta del Sud. “Avevo preso 100”, ha detto un’altra studentessa a Repubblica, sperando che il suo voto venga confermato nonostante l’impasse creato dalla ripetizione dell’esame.

L’ultima sessione prevista per domani, sabato 11 novembre, vedrà coinvolta anche la studentessa che ha presentato la denuncia.

